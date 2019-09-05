Sony Xperia 5: компактний флагман представили офіційно на IFA 2019

Компанія Sony офіційно представила свій новий флагманський смартфон в рамках міжнародної виставки IFA 2019. Xperia 5 отримав компактний корпус та низку покращених функцій, у порівнянні із попередником.

Дисплей та дизайн смартфона

Sony Xperia 5 поєднав у собі кращі функції Xperia 1. Він оснащений дисплеєм CinemaWide зі співвідношенням сторін 21:9.

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Однак діагональ пристрою зменшилась у порівнянні з попередником, до 6,1 дюйма. Японці вирішили не позбавляти новинку рамок навколо дисплею, однак вони дуже гармонійно вписуються в загальну концепцію бренду.

У Xperia 5 ми втілили все, що наші користувачі так полюбили в Xperia 1, реалізувавши останні розробки Sony в ще більш зручному корпусі. Смартфон Xperia 5 продовжує дивувати своєю бездоганною продуктивністю та унікальними технологіями, доступними тільки в Sony,

– зазначив президент компанії Sony Mobile Міцуя Кішіда.

Корпус з обох сторін захищений панелями Сorning Gorilla Glass 6, а відповідність стандартам IP65/IP68 гарантує стійкість смартфона до впливу вологи та пилу.

Камери та особливі можливості

У смартфоні Sony Xperia 5 реалізований алгоритм BIONZ X для мобільних пристроїв, а також встановлена ​​вдосконалена камера з трьома лінзами з роздільною здатністю 12 Мп і системою стабілізації зображення Optical SteadyShot.

Три об’єктива: 16-міліметровий надширококутний, 26-міліметровий універсальний та 52-міліметровий портретний (відповідає об’єктиву 35 мм), дозволять реалізувати сценарій будь-якої складності.



Sony Xperia 5 офіційно представили в Берліні

У Xperia 1 вперше в світі була реалізована функція автофокусування по очах Eye AF 2 , і тепер Sony Xperia 5 демонструє вдосконалену версію даної технології, яка заснована на технологіях інженерів підрозділу Sony Alpha.

Камера Xperia 5 пропонує можливість серійної фотозйомки зі швидкістю до 10 кадрів в секунду з автоматичним відстеженням фокусу та експозиції. Збільшена швидкість обробки зображень до 30 кадрів в секунду дозволяє знімати об’єкти в русі з максимальною точністю.

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Вдосконалений додаток Cinema Pro, який заснований на технологіях CineAlta, дозволяє створювати складні проекти та пропонує розширені параметри налаштувань балансу білого, фокусування вручну та звукозаписних доріжок для більш точної реалізації задуманого сценарію.



Sony Xperia 5 отримав вишуканий та компактний корпус

Процес монтування став ще простіше – тепер додаток дає можливість розбивати відеоролики на частини та об’єднувати різні уривки, отримуючи справжнє кіно прямо на екрані смартфона.

Основні характеристики

Інші ж характеристики пристрою не зазнали суттєвих змін. Новинка, як і минулорічний флагман, працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Об'єм акумулятора дещо зменшили (вочевидь, з огляду на менший розмір дисплея) до 3 140 мАг (3 330 мАг у Xperia 1).

Огляд смартфона Sony Xperia 5 – дивіться відео

Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ. Окрім того передбачена підтримка microSD-карт до 512 ГБ. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

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Sony Xperia 5 представлений в чотирьох кольорах – синьому, червоному, чорному та сірому.

Дата виходу та ціна

Смартфон Sony Xperia 5 з'явиться в продажу в жовтні 2019 року. В Україні новинка буде представлена в синьому, червоному, чорному та сірому кольорах. Про ціну пристрою на українському ринку наразі не повідомляється.

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