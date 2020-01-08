Майбутній флагман Sony Xperia 5 Plus може виглядати саме так: відео та фото рендера

У мережі з'явився свіжий рендер збільшеної модифікації флагманської моделі Xperia 5 Plus. Крім цього стали відомі деякі характеристики нового телефона від Sony.

Особливості флагмана

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Екран новинки стане практично безрамковим та збереже пропорції попередника – 21:9. З чуток, діагональ OLED-дисплея складе 6,6 дюйма, а габарити корпусу – 168,2×71,6×8,1 мм або 168,2×71,6×9,3 мм, з огляду на виступаючу основну камеру.

Сканер відбитків пальців розташується на бічній грані (як завжди), а джек для навушників – на верхній. Основна камера отримає три оптичні сенсори й четвертий ToF. Фронтальна камера отримає розширення 8 Мп. На передній панелі розташуються два динаміки для стерео.

Відео рендера Sony Xperia 5 Plus:

Фото смартфона

Дата виходу

Коли саме смартфон стане доступним – невідомо. Однак, його можуть продемонструвати в рамках виставки Mobile World Congress 2020 в Барселоні в кінці лютого.

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