Sony запатентувала прозорий дисплей: як він працює
Японська компанія Sony зареєструвала новий патент, в якому описаний смартфон із незвичним дисплеєм. Виробник стверджує, що дві матриці новинки здатні бути "звичайними", напівпрозорими чи прозорими під час використання пристрою в різних режимах.
Про це повідомляє LetsGoDigital.
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Відповідно до опису, кожна з матриць здатна брати на себе роль основної або допоміжної. Залежно від того, яким боком апарат повернутий до користувача, обидві можуть регулювати свій рівень підсвічування і світлопроникності.
Патент прозорого дисплея від Sony
У тому ж патенті описані два варіанти складних смартфонів з такими дисплеями. Один з них складається подібно до вже представлених моделей інших виробників, другий – скручується в рулон.
Sony може представити складний смартфон
На жаль, реєстрація патентів абсолютно не означає того, що в майбутньому їх власник обов'язково випустить подібний пристрій.
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