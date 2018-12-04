Sony запатентувала прозорий дисплей: як він працює

Японська компанія Sony зареєструвала новий патент, в якому описаний смартфон із незвичним дисплеєм. Виробник стверджує, що дві матриці новинки здатні бути "звичайними", напівпрозорими чи прозорими під час використання пристрою в різних режимах.

Про це повідомляє LetsGoDigital.

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Відповідно до опису, кожна з матриць здатна брати на себе роль основної або допоміжної. Залежно від того, яким боком апарат повернутий до користувача, обидві можуть регулювати свій рівень підсвічування і світлопроникності.



Патент прозорого дисплея від Sony

У тому ж патенті описані два варіанти складних смартфонів з такими дисплеями. Один з них складається подібно до вже представлених моделей інших виробників, другий – скручується в рулон.



Sony може представити складний смартфон

На жаль, реєстрація патентів абсолютно не означає того, що в майбутньому їх власник обов'язково випустить подібний пристрій.

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