Sony запатентувала вкрай незвичайний контролер

Після анонсу PlayStation 5 публіка пильно стежить за новими патентами Sony. І обговорити є що, адже не так давно компанія подала заявку на геймпад DualShock нового покоління. Щоправда, за всім цим було легко пропустити інший незвичайний пристрій, який запатентував японський гігант. Мовиться про ще однин ґеймпад, оригінальний і дивний.

Нещодавно Sony покинула ринок портативних консолей, попри те, що він стрімко набирає обертів. Однак, схоже, що остаточно на перспективну і прибуткову нішу компанія рукою не махнула. Це підтверджує її недавній патент на багатофункціональний ґеймпад з дисплеєм, розрахований на віддалене підключення до консолі (і не тільки), повідомляє Metro.

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Особливості пристрою

Заявку на незвичний ґеймпад Sony подала ще 24 липня минулого року, однак офіційно патент зареєстрували лише через кілька місяців. Прямокутний контролер хизується хрестовиною D-pad, чотирма кнопками й двома тригерами, а також невеликим екраном. Ґаджет має власну вбудовану пам'ять і може підключатися до інших пристроїв через Wi-Fi або за допомогою Bluetooth.



Пристрій отримає широкий функціонал

Передбачається, що з його допомогою можна буде віддалено запускати гри для PlayStation або, скажімо, PC. Також очікується, що ґеймпад зможе використовуватися для інтернет-серфінгу і навігації в браузері.

Інші функції

Крім іншого, багатофункціональний контролер, згідно з документацією, буде оснащений сканером відбитків пальців, датчиком серцебиття, сенсором прискорення і навіть гіроскопом. Хоча "буде" – це занадто гучне слово. Слід пам'ятати, що поки це не більше ніж патент. Чи випустить Sony коли-небудь свій диво-контролер на ринок – невідомо.

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