Sony зареєструвала ймовірний дизайн приставки PlayStation 5: фото

В мережі чимало зображень із ймовірним дизайном консолі Sony PlayStation 5. Більшість з цих фото лише домисли дизайнерів, а офіційної інформації від виробника досі немає. Однак нещодавно японці подали патент на дизайн невідомого пристрою, який, швидше за все, являє собою набір для розробників PS5.

Є дуже невелика ймовірність того, що зареєстрований патент Sony – це зовнішній вигляд консьюмерскої PlayStation 5, повідомляє LetsGoDigital.

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Але швидше за все йдеться про девкіт консолі – спеціальний комплект для розробників ігор. А може це і зовсім щось інше: призначення і подробиці патенту на момент написання новини невідомі.



Коцепт консолі PlayStation 5

Якщо вірити чутками, офіційно Sony повинна продемонструвати консоль наступного покоління широкій аудиторії вже взимку – в лютому 2020 року. Нагадаємо, в квітні компанія розкрила деякі технічні подробиці PlayStation 5.

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