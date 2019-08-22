Sony зареєструвала ймовірний дизайн приставки PlayStation 5: фото

184 Читать новость на русском
Sony зареєструвала ймовірний дизайн приставки PlayStation 5
Sony зареєструвала ймовірний дизайн приставки PlayStation 5 / Фото з вільних джерел

В мережі чимало зображень із ймовірним дизайном консолі Sony PlayStation 5. Більшість з цих фото лише домисли дизайнерів, а офіційної інформації від виробника досі немає. Однак нещодавно японці подали патент на дизайн невідомого пристрою, який, швидше за все, являє собою набір для розробників PS5.

Є дуже невелика ймовірність того, що зареєстрований патент Sony – це зовнішній вигляд консьюмерскої PlayStation 5, повідомляє LetsGoDigital.

Читайте також: Sony може підвищити ціни на консолі PlayStation: у чому причина

Але швидше за все йдеться про девкіт консолі – спеціальний комплект для розробників ігор. А може це і зовсім щось інше: призначення і подробиці патенту на момент написання новини невідомі.

PlayStation 5
Коцепт консолі PlayStation 5

Якщо вірити чутками, офіційно Sony повинна продемонструвати консоль наступного покоління широкій аудиторії вже взимку – в лютому 2020 року. Нагадаємо, в квітні компанія розкрила деякі технічні подробиці PlayStation 5.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Обраний депутатом від "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата
сьогодні
5078
Теги: Техно Ґаджети Ігри PlayStation Sony
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від воєнного проекту до невід'ємної частини життя: цікаві факти про інтернет
сьогодні 12:25 Від воєнного проекту до невід'ємної частини життя: цікаві факти про інтернет
202
Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
21 серпня 16:04 Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
249
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
21 серпня 13:08 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 1598
Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
20 серпня 21:03 Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
1612
ТОП-3 корисні ґаджети для школярів
20 серпня 18:05 ТОП-3 корисні ґаджети для школярів
Анастасія Можаровська 1875
Новини
Більше новин
Залиште відгук