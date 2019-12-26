Сонячне затемнення 26 грудня: найяскравіші фото та відео з соцмереж

Сонячне затемнення 26 грудня 2019 року найкраще було видно у Сінгапурі, Саудівській Аравії та Індії. На жаль, українці не мали змогу бачити це явище. Тож ми зібрали яскраві фото та відео сонячного затемнення, якими поділились очевидці у соцмережах.

Це було п'ятим затемненням у 2019 році. Сонячне затемнення почалося о 4:29:53 за київським часом. А фаза повного затемнення відбулося в 7:17:46 за київським часом. Максимальна фаза тривала 3 хвилини 40 секунд.

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Де бачили затемнення

Got a shot using iphone6s and a piece of glass. Thanks dad. You're amazing #solareclipse2019 pic.twitter.com/WF5pqK5LDF — leira mae villahermosa (@septhermosa) 26 грудня 2019 р.

Найкраще це сонячне затемнення буде видно на території Азії, сході Африки та півночі Австралії.

А от у Європі, Туреччині, півночі Росії, Камчатці, Далекім Сході, Сахаліні та Курильських островах, а також в Україні сонячне затемнення видно не було.

Що таке сонячне затемнення?Сонячне затемнення –це астрономічне явище, під час якого Місяць закриває (повністю або частково) Сонце, тож його не можна побачити із Землі.



Сонячне затемнення 26 грудня ще називають кільковим. У цьому випадку Місяць проходить по диску Сонця, але є меншим за Сонце в діаметрі, тож не може приховати його повністю. У максимальній фазі затемнення Сонце закрите Місяцем, однак навколо супутника видно яскраве кільце незакритої частини сонячного диска. Затемнення такого типу відбуваються в середньому 14 разів за сто років, а от повні сонячні затемнення – 60 разів за століття.

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