24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта Likar покер
more

Сонячне затемнення 26 грудня: найяскравіші фото та відео з соцмереж

139 Читать новость на русском
Сонячне затемнення 26 грудня 2019 року / Twitter/Abel Premnath

Сонячне затемнення 26 грудня 2019 року найкраще було видно у Сінгапурі, Саудівській Аравії та Індії. На жаль, українці не мали змогу бачити це явище. Тож ми зібрали яскраві фото та відео сонячного затемнення, якими поділились очевидці у соцмережах.

Це було п'ятим затемненням у 2019 році. Сонячне затемнення почалося о 4:29:53 за київським часом. А фаза повного затемнення відбулося в 7:17:46 за київським часом. Максимальна фаза тривала 3 хвилини 40 секунд.

Читайте також: Місячний календар на грудень 2019

Де бачили затемнення

Найкраще це сонячне затемнення буде видно на території Азії, сході Африки та півночі Австралії.

А от у Європі, Туреччині, півночі Росії, Камчатці, Далекім Сході, Сахаліні та Курильських островах, а також в Україні сонячне затемнення видно не було.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boxing Day Annual Solar Eclipse 2019. . . It happened to be the 1st day of the 12th lunar month of the year of the pig , which means we are 1 lunar month away from Chinese New Year of the rat! . . Never witnessed any form of solar eclipse before today and it was breathtaking & magical at the same time. . Viewed from some random park and there were very very few people in the park which made the experience more surreal. . Thankful for the clear skies though the camera’s imaging processor might have been fried lol. . The next annular solar eclipse viewable in Singapore would be in 2063. The next full solar eclipse that is within travelling range from Singapore would occur across Australia on 22 July 2028. . : Canon 700D | 480mm zoom. Unedited (too lazy). . In other thoughts, would we be able to fly like #NathanPetrelli or time-travel like #HiroNakamura. Time to binge Heroes on #Netflix. . . #annularsolareclipse #annulareclipse #instagramsg #instagood #Singapore #solareclipse #solareclipse2019 #canonphotography #canon #boxingday #heroes #heroesreborn

Публикация от just_stitch (@just_stitch)

Що таке сонячне затемнення?Сонячне затемнення –це астрономічне явище, під час якого Місяць закриває (повністю або частково) Сонце, тож його не можна побачити із Землі.

Сонячне затемнення 26 грудня ще називають кільковим. У цьому випадку Місяць проходить по диску Сонця, але є меншим за Сонце в діаметрі, тож не може приховати його повністю. У максимальній фазі затемнення Сонце закрите Місяцем, однак навколо супутника видно яскраве кільце незакритої частини сонячного диска. Затемнення такого типу відбуваються в середньому 14 разів за сто років, а от повні сонячні затемнення – 60 разів за століття.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні
18744
Теги: Сонячне затемнення Новини Техно Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
Ірина Полицька 4699
25 грудня 21:02 Огляд смартфона Xiaomi Redmi 8A — потужна батарея і низька ціна
Назар Токар 5103
24 грудня 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
Юлія Бабич 628
24 грудня 18:08 Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором
Назар Токар 1484
24 грудня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 15493
Новини
Більше новин
Залиште відгук