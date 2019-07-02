Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: онлайн трансляція

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Сонячне затемнення 2 липня 2019 року - пряма трансляція
Сонячне затемнення 2 липня 2019 року / ukr.media

2 липня ми можемо побачити перше у цьому році повне сонячне затемнення. Це явище зможуть побачити жителі Південної Америки, Чилі та Аргентини. А от в Україні сонячне затемнення побачити неможливо, тож пропонуємо вам пряму трансляцію цього явища.

Тривалість повного затемнення триватиме близько чотирьох хвилин. Явище розпочнеться над Тихим океаном і по діагоналі пройде з Ла-Серени на південь від Буенос-Айреса через Чилі та Аргентину.

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Пряма трансляція сонячного затемнення 2 липня на каналі NASA

Трансляція сонячного затемнення 2 липня: відео 

Що таке сонячне затемнення? Сонячні затемнення бувають кількох видів: часткове, повне, кіцеподібне та кільцеподібно-повне. Протягом року відбувається щонайменше два затемнення Сонця. Найдовше Повне затемнення Сонця 21 століття відбулося 22 липня 2009 і тривало 6 хв 39 с. Повне затемнення Сонця теоретично може тривати до 7 хвилин 32 секунди.

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Теги: Техно Новини Техно Космос Сонячне затемнення Сонце
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