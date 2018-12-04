Соціальні мережі можуть приносити користь: дослідження

Часто соціальні мережі стають причиною депресії та залежності у людей. Проте, як з'ясували науковці, вони можуть приносити і користь. Приміром, вони допомагають відчувати підтримку і впевненість.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Дослідницький центр Pew Research опублікував результати масового опитування, за результатами якого 81% підлітків відчувають зв'язок зі своїми друзями саме завдяки соціальним мережам.

В ході експерименту дослідники Pew Research опитали 743 підлітка у віці від 13 до 17 років. 68% респондентів сказали, що завдяки соціальним мережам вони відчувають, що у них є люди, які підтримають в складний момент. 69% відзначили, що соцмережі допомагають їм взаємодіяти з більш широкою і різноманітною групою людей і відчувати себе частиною великого суспільства.

Також 69% підлітків заявили, що використання соціальних мереж робить їх більш впевненими в собі.

На тлі всіх перерахованих вище позитивних ефектів 45% опитаних підлітків відзначають, що вони відчувають себе пригніченими через все, що відбувається в соціальних мережах. 44% розповіли, що часто видаляють людей з друзів або скасовують підписку. Основна причина розірвання зв'язку для 78% – негатив, який несуть ці люди, а 52% підкреслили, що ті, з ким вони перестали спілкуватися в онлайні, в тій чи іншій мірі пов'язані зі знущаннями.

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Окрім того, 43% підлітків сказали, що вони відчувають тиск і необхідність публікувати те, що буде позитивно їх виділяти в очах інших користувачів, в той час як 37% відчувають, що вони змушені робити контент, який збирає багато лайків і коментарів.



Соціальні мережі роблять людей більш впевненими в собі / Фото: unsplash

Також дослідники дізналися, чим цікавляться підлітки в соцмережах. Приблизно в половині повідомлень вони розповідають про те, що зробили, в 44% випадків зачіпають тему сім'ї, в 34% говорять про емоції, а 10% пишуть про свої релігійні або політичні переконання.

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