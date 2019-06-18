Соцмережа LinkedIn змінила дизайн: фото

Соціальна мережа LinkedIn провела ребрендинг. Зокрема, мережа отримала оновлений логотип, фірмові шрифт, форми і колірну палітру. На такі зміни розробники витратили понад два роки.

Як пише видання ain.ua, зміни можна побачити на окремому сайті, присвяченому новому бренду компанії. Та вже незабаром ці зміни почнуть впроваджувати на основному ресурсі.

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Що змінилось

Новий логотип. Соцмережа отримала новий дизайн, який створили орієнтуючись "на цінності професійної спільноти". Логотип відтепер виконаний в одному кольорі.

Як відомо, зараз на сервісі зареєстровані 630 мільйонів активних користувачів і понад 30 мільйонів організацій.

LinkedIn отримав новий шрифт та палітру

Нова палітра. Також зміни торкнулись і фірмової колірної палітри – вона стала м'якшою, а синій колір перестав переважати. Фірмовий шрифт має назву Community.

При цьому ключовими формами нового сайту стане прямокутник і коло, вони відсилають до букви "i" в назві соцмережі.

На знімках показані щоденні взаємодії людей

Що таке LinkedIn? Це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів та пошуку чи пропозиції роботи. Сайт доступний англійською, французькою, німецькою, італійською, португальською, іспанською та російською мовами. Соцмережу запустили у 2003 році. У 2016 році компанію придбала корпорація Microsoft.