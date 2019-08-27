Спроба №2: "Союз МС-14" з роботом на борту успішно пристикувався до МКС

Пілотований корабель "Союз МС-14" на борту якого перебуває російський робот "Федір" (Skybot F-850), пристикувався у вівторок в автоматичному режимі до агрегатному відсіку службового модуля "Зірка" Міжнародної космічної станції.

Пряму трансляцію проведення маневру стикування проводила агенція NASA.

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Стикування відбулося на кілька хвилин раніше запланованого часу, о 6:08 за Києвом. Спершу планувалося провести маневр о 6:12.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4 — NASA (@NASA) August 27, 2019

Перша спроба стикування корабля зі станцією проходила 24 серпня о 8:31 за Києвом. Однак тоді маневр не увінчався успіхом. Все через те, що "Союз МС-14" не зміг пристикуватися до малого дослідницького модуля "Пошук" (МІМ-2).



Процес стикування корабля "Союз МС-14" з МКС

На борту корабля "Союз МС-14" перебуває людиноподібний робот "Федір". Найближчим часом робота транспортують на станцію, де він збільшить екіпаж МКС з шести до семи членів.

Основне завдання робота Skybot F-850 – передача телеметрії, визначення параметрів, пов'язаних з безпекою польоту, в тому числі перевантажень, проведення експериментів з відпрацювання в режимі копіювання дій робота, які корисні для роботи на зовнішньому борту МКС.

Повернути робота на Землю планують 7 вересня.



Чинна конфігурація МКС після стикування з кораблем "Союз МС-14"

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