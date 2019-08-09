Спа-офіс: чим приголомшує представництво Google у Будапешті

Google славиться своїми незвичними офісами по всьому світу. Кожен з них відрізняється від іншого і вражає оригінальним дизайном та креативним робочим простором.

Офіс Google у столиці Угорщини Будапешті справляє враження з першого погляду.

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Над втіленням в реальність сміливого інтер'єру працювало місцеве бюро Graphasel Design Studio.

Дизайнери віддавали перевагу екологічним матеріалам та сировині, яка була піддані повторній переробці.

Робочі кімнати виконані у стилі спа. У мітинг-румі, до прикладу, може скластись враження, що ви проводите нараду просто посеред басейну, а зона відпочинку нагадує роздягальню.



Інтер'єр однією з кімнат офісу Google, що нагадує роздягальню / Фото: Officelovin'

Усамітнитись для важливого робочого дзвінка можна у кімнаті, яка нагадує справжню лазню.



Офіс Google у Будапешті: одна з кімнат нагадує сауну / Фото: Officelovin'