Space Logistics планує збудувати в Україні космодром

Компанія Space Logistics може побудувати в Україні космодром. Наразі компанія вибирає найоптимальніше локації. При цьому вже є приблизна вартість проєкту – 50 мільйонів доларів.

Про це заявив глава компанії Space Logistics Дмитро Легеза, інформує видання tech.liga.net.

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"Основне завдання, яке ми перед собою поставили – побудувати космодром на території України. Тож протягом трьох-чотирьох місяців ми ходили по різних організаціях, заводах, щоб офіційно проаналізувати можливість такого будівництва", – пояснив Легеза.

Він також пояснив, наразі його компанія працює над загальним питанням можливості побудови космодрому. Коли він тальки почав вивчати питання щодо будівництва космодрому, то очікував, що експерти піднімуть його на глум. Та фахівці серйозно вислуховували його роздуми.

Виявилося, питання ніхто не вивчав – просто не було потреби, так як був Казахстан з Байконуром, – додав Легеза.

До речі, Space Logistics вже визначилась із локацією, де в торії можуть спорудити цей космодром. Оптимальним місцем вибрали Херсонську область.

Як відомо, Верховна Рада дозволила українським приватним компаніям виконувати "космічну діяльність". Раніше в Україні діяльність, пов'язану з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв могли виконувати лише державні компанії.

Що відомо про компанію Space Logistics? Як кажуть її творці, компанія створення для лобіювання розвитку космічних технологій в Україні та космічної галузі в цілому. Компанія створена у 2018 році. Однією з головних цілей – побудова космодрому н території Украни.



Також серед завдань основних завдань у компанії називають налагодження міжнародних зв'язків з космічними агентствами та компаніями та консультації для вітчизняних компаній.

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