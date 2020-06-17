Напередодні SpaceX відкрила вакансії для інженерів з морських операцій у місті Браунсвілл в штаті Техас. Серед обов'язків вказується робота у команді інженерів і техніків над проєктуванням та будівництва морської платформи для запусків ракет.

Не секрет, SpaceX Ілона Маска збирається посадити ракету Starship надважкого класу на воду. Одна з перших детальних згадок з'явилася під час виступу Маска у жовтні 2017 року. Тепер же у своєму твіттері Ілон зазначив, що компанія веде роботу над плаваючими космодромами для цієї мети.

Не пропустіть SpaceX почала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink

Під час тієї презентації було представлено відео Starship, в якому пасажири злітали з океанічної платформи поблизу Нью-Йорка, а потім приземлилися через 39 хвилин на аналогічному плавучому космодромі недалеко від Шанхая.

SpaceX шукає фахівців для будівництва платформи

Проте, плани реального будівництва стартової платформи відкладалися через нестачу сил. Тепер же аерокосмічна компанія розмістила дві вакансії для інженерів, які повинні допомогти спроєктувати й побудувати оперативний морської ракетний комплекс.

У жодній з вакансій немає згадки Starship, але обидві розташовуються в Браунсвілл штат Техас — це місто розташоване приблизно в 30 хвилинах на захід від південно-східного краю штату, де SpaceX будує і тестує прототипи ракет Starship на космодромі Бока-Чіка .

Після виявлення журналістами цих вакансій Ілон Маск так прокоментував це в одному з твітів:

SpaceX будує плаваючі космічні порти надважкого класу для Марса, Місяця та гіперзвукових подорожей навколо Землі.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020

Актуально Маск пояснив, як модифікують Starship для висадки корабля на Місяць

Схожі проєкти

Концепція запусків з океанської платформи не нова. Наприклад міжнародний консорціум "Морський старт", куди входять українські компанії ВО "Південмаш" та ДКБ "Південне", вперше запустила ракету "Зеніт" орбітального класу з такої платформи в Атлантичному океані в березні 1999 року.

Хоча у SpaceX немає досвіду з запуску ракет з океанічних платформ, компанія вже посадила на плавучі платформи більше чотирьох десятків прискорювачів першого ступеня — найдорожчої частини системи запуску. Ці прискорювачі потім відновлюються і використовуються повторно, економлячи SpaceX мільйони доларів. Ілон Маск не забув наголосити, що "Морський старт" не здатна запускати ракети надважкого класу, а, тим більше повертати їх.

Крім того SpaceX нещодавно виграла контракт NASA з перетворення Starship в систему для доставки людей на Місяць. Компанія також має намір доставити до природного супутника Землі японського мільярдера Юсаку Маезаву у 2023 році, а потім в 2024 році — і перших людей на Марс.