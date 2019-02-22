SpaceX відправила на місяць космічний апарат Ізраїля: відео

Американська компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з індонезійським супутником зв'язку PSN-6 (Nusantara Satu) та місячним космічним апаратом "Береш" ізраїльської компанії SpaceIL. Старт відбувся близько 4:00 22 листопада з космодрому на території бази ВПС США, що на мисі Канаверал (штат Флорида).

Компанія Space X вела пряму трансляцію не лише пуску, а й перших годин перебування ракети у космосі. За їхніми розрахункам, виведення супутника зв'язку та апарату, призначеного для дослідження Місяця, відбудеться приблизно через 44 хвилини після старту.

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Як SpaceX запускала на Місяць ракету з космічним апаратом Ізраїля: відео

Зауважимо, що Space X зуміла забезпечити вертикальний спуск відпрацьованого першого ступеня ракети-носія. Вони використали цей ступінь двічі – під час виведення на орбіту як супутника зв'язку в липні 2018 року, так і супутника дистанційного зондування Землі SAOCOM-1A в жовтні минулого року.

Крім того, компанія розробила технологію повернення на землю першого ступеня, оснащеного чотирма розкладними посадковими опорами для м'якого приземлення. Спуск здійснюється за допомогою гальмування двигунів і парашута. Повторне застосування цього ступені дозволяє здешевити майбутні пуски.

Відео пуску ракети-носія Falcon 9 з місячним космічним апаратом "Береш"

Що відомо про супутник Nusantara Satu. Він належить компанії Pasifik Satelit Nusantara, що є провідним в Азії провайдером телекомунікаційних послуг орбітального базування. Апарат призначено для поліпшення підключення до інтернету, а також для забезпечення передачі звуку, зображення та даних на території архіпелагу, на якому розташовується Індонезія. На борту носія також перебуває експериментальний малий космічний апарат S5 Дослідницької лабораторії ВПС США, термін його експлуатації в космосі обмежено одним роком.

Що відомо про ізраїльський апарат "Береш" (назва першої біблійної книги Буття на івриті). Його маса становить 600 кілограмів. Створювався апарат в рамках проекту Google Lunar X Prize. Згідно з його умовами, приватна компанія, яка першою доправила на Місяць автоматичну станцію, здатну пересуватися по поверхні природного супутника Землі на відстані мінімум у 500 метрів, отримала б приз у 20 мільйонів доларів. У березні 2018 року компанія Google скасувала цей конкурс, проте ізраїльська компанія продовжила роботу над місячним модулем, витративши на проект близько 88 мільйонів доларів.

Додамо, компанії SpaceX має намір найближчим часом побудувати Big Falcon Rocket – це має статися до кінця 2019 року. Плається, що ця ракета вже у 2023 році відправить до Місяця перших туристів, зокремав японського мільярдера Юсакі Маедзава.

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