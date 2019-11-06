SpaceX планує встановити новий рекорд в космічній галузі

З моменту останнього запуску ракети SpaceX минуло три місяці. Компанія відправила супутник AMOS-17 за допомогою ракети Falcon 9 в серпні і потім взяла невелику паузу. Тепер SpaceX готова до нових місій та навітьт планує встановити рекорд в космічні галузі.

Що відомо про новий запуск Falcon 9? Черговий запуск Falcon 9 із супутниками Starlink для покриття інтернетом може встановити рекорд в масштабах всієї космічної галузі, повідомляє arsTechnica.

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11 листопада компанія планує відправити на земну орбіту другу партію інтернет-супутників Starlink. Це стане першим в історії космонавтики пуском з використанням одного і того ж першого ступеня ракети-носія четвертий раз поспіль.

Попередні успішні запуски Falcon 9 із супутниками. Раніше "космічний тягач" Falcon 9 успішно завершив три місії. 25 липня 2018 року носій доставив в космос супутник Iridium, 8 жовтня – SAOCOM 1A, а в лютому цього року транспортували супутник Nusantara Satu і місячний модуль Beresheet.

Інші рекорди майбутнього запуску. Ще однією особливістю майбутнього польоту стане повторне використання обтічника ракети, який відновили після виконання місії Arabsat-6A в квітні 2019 року. Вторинне використання компонентів ракети-носія дозволяє істотно здешевити вартість доставки супутників і іншого корисного вантажу в космос в порівнянні з традиційною схемою запуску.

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