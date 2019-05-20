SpaceX подала "таємний" позов проти американського уряду

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Ілон Маск
Ілон Маск / Getty Images

Компанія SpaceX подала позов проти американської влади. Однак, у керівника приватної космічної компанії прослідкували, аби громадськість не дізналася деталей звернення до суду.

Як повідомляє The Washington Post, позов подали ще 17 травня.

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Чого стосується позов? Як висловилися в SpaceX, конфіденційність потрібна з тієї причини, що судові документи містять "службову інформацію, яку не можна оприлюднювати". Тепер суд вирішить, чи виконувати це побажання компанії Маска.

У минулому SpaceX неодноразово висувала позови проти уряду через тендери по військових запусках.

Спроби співпраці з Пентагоном. Минулого року компанія програла стартовий раунд конкурсу на фінансування від ВВС, пропустивши вперед United Launch Alliance, Northrop Grumman і Blue Origin. Компанія подала заявку на контракт з Пентагоном, але пропозицію Маска не задовольнило оборонне відомство.

У наступному році Пентагон вибере дві компанії для співробітництва з виробництва ракет і запусків військових супутників.

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Теги: Новини США Судді Новини Техно Техно IT-бізнес Ілон Маск SpaceX
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