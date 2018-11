SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9: фото та відео

Компанія SpaceX провела 18 успішний запуск ракети Falcon 9. Вона успішно запустила катарський супутник Es’hail-2. Запуск відбувся 15 листопада із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Фото та відео оприлюднене на Twitter-каналі SpaceX.

Перша ступінь ракети успішно приземлилася на корабель Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Загалом, це стало 31-им успішним приземленням для SpaceX.

Нове компонування Block 5, дає змогу використовувати ступінь ракети до 10-ти разів.

Falcon 9 launches Es’hail-2 to orbit, marking SpaceX’s 18th launch of 2018. pic.twitter.com/wUawpWQGCi — SpaceX (@SpaceX) 16 листопада 2018 р.

SpaceX провела у цьому році 18 успішних запусків, що дало змогу повторити торішній результат за кількістю запусків у календарному році. Щоправда, у 2018 компанія ще має шанс перевершити рекорд – 19 листопада заплановано старт з бази Ванденберг у Каліфорнії.

Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

