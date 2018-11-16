SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9: фото та відео
Компанія SpaceX провела 18 успішний запуск ракети Falcon 9. Вона успішно запустила катарський супутник Es’hail-2. Запуск відбувся 15 листопада із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Фото та відео оприлюднене на Twitter-каналі SpaceX.
Перша ступінь ракети успішно приземлилася на корабель Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Загалом, це стало 31-им успішним приземленням для SpaceX.
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Нове компонування Block 5, дає змогу використовувати ступінь ракети до 10-ти разів.
SpaceX провела у цьому році 18 успішних запусків, що дало змогу повторити торішній результат за кількістю запусків у календарному році. Щоправда, у 2018 компанія ще має шанс перевершити рекорд – 19 листопада заплановано старт з бази Ванденберг у Каліфорнії.
SpaceX успішно запустила Falcon 9: дивитись відео
Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.
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