SpaceX успішно запустила ракету Falcon Heavy з рештками 152 людей на борту: відео

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SpaceX успішно запустила ракету Falcon Heavy
SpaceX успішно запустила ракету Falcon Heavy

Вранці 25 червня компанія SpaceX, що належить Ілонові Маску зробила третю спробу запуску ракети Falcon Heavy. Вона вивела на орбіту 24 супутники з дослідницьким обладнанням. Окрім того, один із апаратів мав 152 капсули з прахом померлих людей.

Сам запуск відбувся із затримкою на 3 години. Старт повинен був відбутися о 6:30 ранку (за Києвом), але його перенесли на 9:30 цього ж дня.

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Труднощі. Офіційно про причини перенесення запуску нічого не повідомляють. Та на Twitter-сторінці SpaceX була інформація, що фахівці провели додаткову перевірку наземних систем. Тож, ймовірно, саме тут і були проблеми.

При цьому Ілон Маск називав цей пуск найважчим за всю історію компанії.

Що відомо про місію. Falcon Heavy виконує місію STP-2 для збройних сил США. Ракета виведе на орбіту 24 дослідницьких супутники, що належать Повітряним силам США, NASA, приватним компаніям, університетам тощо.

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Також ракета доставить на орбіту атомний годинник, який допоможе здійснювати наведення космічних апаратів на далекі об'єкти Сонячної системи.

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Прах у космосі. На рекеті були рештки родичів людей, що звернулися до компанії Celestis (вона скуповує незайнятий простір на космічних кораблях і розміщує у них контейнери, які містять капсули з прахом).

Такий ритуал не дешевий:

  1. Суборбітальний політ з поверненням на Землю — від 2,5 тисяч доларів;
  2. Відправлення на орбіту – від 5 тисяч доларів;
  3. Відправлення на Місяць або глибокий космос — від 12,5 тисяч доларів.

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Теги: SpaceX Новини Техно Ілон Маск Техно Космос
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