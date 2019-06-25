SpaceX успішно запустила ракету Falcon Heavy з рештками 152 людей на борту: відео

Вранці 25 червня компанія SpaceX, що належить Ілонові Маску зробила третю спробу запуску ракети Falcon Heavy. Вона вивела на орбіту 24 супутники з дослідницьким обладнанням. Окрім того, один із апаратів мав 152 капсули з прахом померлих людей.

Сам запуск відбувся із затримкою на 3 години. Старт повинен був відбутися о 6:30 ранку (за Києвом), але його перенесли на 9:30 цього ж дня.

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Труднощі. Офіційно про причини перенесення запуску нічого не повідомляють. Та на Twitter-сторінці SpaceX була інформація, що фахівці провели додаткову перевірку наземних систем. Тож, ймовірно, саме тут і були проблеми.

При цьому Ілон Маск називав цей пуск найважчим за всю історію компанії.

Що відомо про місію. Falcon Heavy виконує місію STP-2 для збройних сил США. Ракета виведе на орбіту 24 дослідницьких супутники, що належать Повітряним силам США, NASA, приватним компаніям, університетам тощо.

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Також ракета доставить на орбіту атомний годинник, який допоможе здійснювати наведення космічних апаратів на далекі об'єкти Сонячної системи.

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Прах у космосі. На рекеті були рештки родичів людей, що звернулися до компанії Celestis (вона скуповує незайнятий простір на космічних кораблях і розміщує у них контейнери, які містять капсули з прахом).

Такий ритуал не дешевий:

Суборбітальний політ з поверненням на Землю — від 2,5 тисяч доларів; Відправлення на орбіту – від 5 тисяч доларів; Відправлення на Місяць або глибокий космос — від 12,5 тисяч доларів.

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