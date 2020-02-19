SpaceX возитиме туристів в космос на рекордну висоту

Компанія SpaceX підписала перший договір на політ чотирьох туристів у космос на кораблі Crew Dragon. Ключовою особливістю турів стане підняття капсули на рекордну висоту – не менше 1 тисячі кілометрів. Це в 2,5 рази вище ніж робоча орбіта МКС. Також стало відомо, що перший туристичний політ на таку висоту буде тривалим– він займе 5 діб.

МКС обертається орбітою на висоті близько 410 кілометрів. Мета Crew Dragon – підйом на 1000 кілометрів та більше. Це наблизить корабель і його екіпаж до рекорду, встановленого у 1966 американським пілотованим кораблем "Джеміні-11", який ненадовго піднявся до 1374 кілометрів, пише New Atlas.

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Як проходитиме політ

Туристи проведуть в космосі п'ять днів. Перед цим їм треба буде пройти навчальний курс тривалістю всього кілька тижнів. Туристи, однак, не потраплять на Міжнародну космічну станцію.

Компанія Space Adventures, що займається відправленням приватних осіб на МКС, запланувала туристичний політ на кінець 2021 або початок 2022 року. Наразі невідомо, чи будуть на борту Crew Dragon, крім пасажирів, члени екіпажу. Однак представник компанії розповів, що повністю автономний корабель не вимагає ніяких професійних пілотів або астронавтів, і що керувати ним можуть самі туристи.

Політ у космос на Crew Dragon:

Ціна

Компанія не розголошує вартість путівки, хоча Ерік Андерсон, голова Space Adventure, згадав у Twitter, що ціна буде меншою ніж 50 мільйонів доларів з людини. Остаточний прайс буде залежати від низки факторів, зокрема, від запитів пасажира.

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