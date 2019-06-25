SpaceX вперше спіймала частину ракети після запуску

1450 Читать новость на русском
Запуск ракети Falcon Heavy
Запуск ракети Falcon Heavy / Teslarati.com

Компанії SpaceX вдалося "виловити" один із прискорювачів ракети Falcon Heavy після її запуску. Кадр з цим елементом конструкції ракети, який вже лежить в сітці на кораблі Go Ms. Tree, показали на 74 хвилині трансляції польоту.

Зауважимо, це вперше з початку спроб зловити одну з двох стулок головного обтічника ракети співробітникам компанії SpaceX це, нарешті, вдалося. Повідомлення про успіх зробив в Twitter і глава компанії Ілон Маск.

Читайте також: Коли можна буде замовити квитки на Марс: Маск розповів деталі

"Ms. Tree зловив стулку Falcon'а !!" – зрадів Маск.

Варто зазначити, вартість головного обтічника – близько 6 мільйонів доларів, а вплив на нього морської води небажаний.

Нагадаємо, 25 червня, SpaceX втретє в історії запустила важку ракету Falcon Heavy. Бічні прискорювачі успішно сіли на наземні майданчики, а центральний не зміг сісти на плавучу платформу в Атлантичному океані і впав поряд з нею в воду.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
сьогодні
5444
Теги: Новини Техно Техно Космос Ілон Маск SpaceX
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
24 червня 09:23 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
Анастасія Можаровська 1299
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
24 червня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
8379
Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
23 червня 22:36 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
Ірина Полицька 1827
Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
21 червня 21:01 Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
Анатолій Яворський 957
7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
21 червня 13:02 7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
2045
Новини
Більше новин
Залиште відгук