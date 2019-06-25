SpaceX вперше спіймала частину ракети після запуску

Компанії SpaceX вдалося "виловити" один із прискорювачів ракети Falcon Heavy після її запуску. Кадр з цим елементом конструкції ракети, який вже лежить в сітці на кораблі Go Ms. Tree, показали на 74 хвилині трансляції польоту.

Зауважимо, це вперше з початку спроб зловити одну з двох стулок головного обтічника ракети співробітникам компанії SpaceX це, нарешті, вдалося. Повідомлення про успіх зробив в Twitter і глава компанії Ілон Маск.

Читайте також: Коли можна буде замовити квитки на Марс: Маск розповів деталі

"Ms. Tree зловив стулку Falcon'а !!" – зрадів Маск.

Ms. Tree caught the Falcon fairing!! — Elon Musk (@elonmusk) 25 червня 2019 р.

Варто зазначити, вартість головного обтічника – близько 6 мільйонів доларів, а вплив на нього морської води небажаний.

Нагадаємо, 25 червня, SpaceX втретє в історії запустила важку ракету Falcon Heavy. Бічні прискорювачі успішно сіли на наземні майданчики, а центральний не зміг сісти на плавучу платформу в Атлантичному океані і впав поряд з нею в воду.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно