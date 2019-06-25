SpaceX вперше спіймала частину ракети після запуску
Компанії SpaceX вдалося "виловити" один із прискорювачів ракети Falcon Heavy після її запуску. Кадр з цим елементом конструкції ракети, який вже лежить в сітці на кораблі Go Ms. Tree, показали на 74 хвилині трансляції польоту.
Зауважимо, це вперше з початку спроб зловити одну з двох стулок головного обтічника ракети співробітникам компанії SpaceX це, нарешті, вдалося. Повідомлення про успіх зробив в Twitter і глава компанії Ілон Маск.
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"Ms. Tree зловив стулку Falcon'а !!" – зрадів Маск.
Варто зазначити, вартість головного обтічника – близько 6 мільйонів доларів, а вплив на нього морської води небажаний.
Нагадаємо, 25 червня, SpaceX втретє в історії запустила важку ракету Falcon Heavy. Бічні прискорювачі успішно сіли на наземні майданчики, а центральний не зміг сісти на плавучу платформу в Атлантичному океані і впав поряд з нею в воду.
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