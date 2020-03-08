SpaceX забирає у Роскосмоса бізнес з доставки туристів на МКС

Роскосмос втратив перших клієнтів через вихід на ринок пілотованих польотів до МКС компанії Ілона Маска. Техаський стартап Axiom підписав угоду зі SpaceX на відправку трьох туристів на МКС. Політ з використанням капсули Crew Dragon і ракети Falcon 9 призначений на другу половину 2021 року. Ціна SpaceX на космічний політ виявилася на третину нижча ніж цінник Роскосмосу.

Компанія SpaceX завершує створення довгоочікуваного для NASA пілотованого корабля Crew Dragon, який зробить непотрібними російські "Союзи" відразу за двома комерційними напрямками: доставка на МКС і повернення назад американських астронавтів, а також польоти на МКС космічних туристів.

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Коли пройде пілотований політ Crew Dragon

Перші американські астронавти полетять на борту Crew Dragon на МКС в період між квітнем і червнем 2020 року. А вже на наступний рік у SpaceX є перший контракт на відправку на МКС туристів.

Туристична місія триватиме десять днів – два дні в дорозі, вісім днів на борту космічної станції. Як "гіда" трьох клієнтів буде супроводжувати представник Axiom. Компанія пообіцяла представити членів команди пізніше.

Перший приватний політ

Попри те, що туристи вже літали на МКС раніше, Axiom стверджує, що це буде "перший повністю приватний політ" на орбітальну станцію. Компанія має намір зробити подорожі в космос рутинною справою. До речі, тур в космос на 10 днів – це мінімальний пакет послуг, пропонований компанією. Для найстійкіших (і забезпечених) є варіант польоту на 180 днів.

Засновник Axiom – Майкл Саффредіні – в минулому керував програмою МКС в NASA. Крім туризму його компанія також була обрана NASA для будівництва нового житлового модуля на МКС.

Ціни

Фінансові умови не розголошуються, але цінник на запуск ракети Falcon 9 починається від 62 мільйони доларів, а NASA збирається платити за одне місце в кораблі Crew Dragon 55 мільйонів доларів (вартість для клієнтів Axiom, ймовірно, така ж). Це більш, ніж на третину дешевше від вартості місця на російських "Союзах".

Поточні фінансові умови контракту NASA з Роскосмосом конфіденційні, але на слуханнях в конгресі близько року тому була розкрита ціна контракту 2015 року – місце коштувало 81,7 мільйона доларів. При оновленні контракту влітку 2019 року ціна була збільшена приблизно на 5% в рамках компенсації інфляції.

Це означає, що зараз NASA платить Роскосмосу десь в районі 85 мільйонів за одне місце астронавта на "Союзах". Тобто Маск продає NASA місця в своєму кораблі на 36% дешевше. Протиставити цьому Роскосмос нічого не може – неможливо одноразовими ракетами і кораблями навіть намагатися конкурувати з багаторазовими. Це означає, що в найближчі кілька років Роскосмос залишиться зовсім без зарубіжних контрактів на використання "Союзів".

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