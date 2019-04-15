SpaceX захищатиме Землю від астероїдів

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SpaceX захищатиме Землю від астероїдів
SpaceX захищатиме Землю від астероїдів / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA оголосило про новий контракт із компанією Ілона Маска SpaceX на виконання місії по зміні орбіти астероїдів. Місія отримала назву DART (Double Asteroid Redirection Test), а виконуватимуть її за допомогою ракети важкого класу Falcon 9.

Деталі місії. Як повідомляє SpaceNews, рекета Falcon 9 в рамках місії DART стартує в червні 2021 року із авіабази Ванденберг в Каліфорнії. Сума контракту для SpaceX складе 69 мільйонів доларів, у вартість входять запуск і всі супутні послуги.

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Астрономи планують вивчити зміну орбіти маленького місяця в результаті удару. Це допоможе вченим оцінити ефективність даного підходу, запропонованого в якості одного із способів відхилення астероїдів, які загрожують Землі.

SpaceX пишається тим, що продовжує успішну співпрацю з NASA для виконання цієї важливої ​​міжпланетної місії. Цей контракт підкреслює впевненість NASA в здатності Falcon 9 виконувати критично важливі наукові завдання, пропонуючи при цьому найкращу вартість запуску в галузі,
– зауважив президент SpaceX Гвінн Шотвелл.

Що відомо про місію DART? Це проект, розроблений в Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса в рамках програми NASA по планетарній обороні. В експериментальній місії космічний апарат буде використовувати електричний ракетний двигун для польоту до астероїда Дідім (Didymos). Потім DART зіткнеться з маленьким супутником Дідіма – Дідімун (Didymoon) – при швидкості близько 6 кілометрів в секунду.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Астероїд SpaceX NASA
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