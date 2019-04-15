SpaceX захищатиме Землю від астероїдів
Аерокосмічне агентство NASA оголосило про новий контракт із компанією Ілона Маска SpaceX на виконання місії по зміні орбіти астероїдів. Місія отримала назву DART (Double Asteroid Redirection Test), а виконуватимуть її за допомогою ракети важкого класу Falcon 9.
Деталі місії. Як повідомляє SpaceNews, рекета Falcon 9 в рамках місії DART стартує в червні 2021 року із авіабази Ванденберг в Каліфорнії. Сума контракту для SpaceX складе 69 мільйонів доларів, у вартість входять запуск і всі супутні послуги.
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Астрономи планують вивчити зміну орбіти маленького місяця в результаті удару. Це допоможе вченим оцінити ефективність даного підходу, запропонованого в якості одного із способів відхилення астероїдів, які загрожують Землі.
SpaceX пишається тим, що продовжує успішну співпрацю з NASA для виконання цієї важливої міжпланетної місії. Цей контракт підкреслює впевненість NASA в здатності Falcon 9 виконувати критично важливі наукові завдання, пропонуючи при цьому найкращу вартість запуску в галузі,
– зауважив президент SpaceX Гвінн Шотвелл.
Що відомо про місію DART? Це проект, розроблений в Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса в рамках програми NASA по планетарній обороні. В експериментальній місії космічний апарат буде використовувати електричний ракетний двигун для польоту до астероїда Дідім (Didymos). Потім DART зіткнеться з маленьким супутником Дідіма – Дідімун (Didymoon) – при швидкості близько 6 кілометрів в секунду.
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