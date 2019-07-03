Спам на OnePlus 7 Pro: в компанії вибачились за розсилку підозрілих повідомлень

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Спам на OnePlus 7 Pro
Спам на OnePlus 7 Pro / Mobiltelefon.ru

Незабаром після скандалу з витоком даних власники смартфонів OnePlus 7 Pro зіткнулися із новою проблемою. Флагманські смартфони почали отримувати дивні push-сповіщення від виробника. Китайський вендор поспішив пояснити причини такої "поломки" і вибачився перед користувачами.

Як повідомляє mspoweruser, протягом двох годин після початку розсилання повідомлень OnePlus принесла вибачення "постраждалим" на офіційному форумі.

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Причина спаму. Як виявилося, причиною інциденту стала випадкова відправка тестових повідомлень командою розробників, яка тестує бета-версію Android Q. В результаті замість одиничного адресата повідомлення отримали багато користувачів ґаджета по всьому світу.


Як виглядали повідомлення зі спамом

Push-повідомлення відправлені в ході тестування командою розробників OxygenOS. Через помилку в процесі тестування ми випадково відправили планові тестові повідомлення користувачам OnePlus 7 Pro OxygenOS. Ми хочемо запевнити, що цей інцидент не несе в собі будь-якого ризику для ваших особистих даних,
– заявили представники компанії.

Компанія запевнила користувачів, що в майбутньому подібна помилка не повториться.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони OnePlus Кібербезпека
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