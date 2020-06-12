Компанія Sony провела онлайн-презентацію 11 червня ввечері. Показали стартову лінійку ігор для консолі нового покоління PlayStation 5. Розповідаємо про все, що презентували в рамках заходу.

24 канал уважно стежив за презентацією консолі та ігор. До слова, PlayStation 5 таки показали і якщо ви це пропустили, то подивитися на приставку можна тут.

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Ігри доступні для PlayStation 5

Grand Theft Auto V

В 2021 році Rockstar випустить розширене й поліпшене видання Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Також на релізі володарі PS5 отримають GTA Online абсолютно безкоштовно.

"Людини-павук"

Insomniac Games анонсувала продовження "Людини-павука" для PlayStation 5. Головний герой тут Майлз Моралес. Реліз у кінці 2020 року.

Gran Turismo 7

Sony анонсувала гоночний симулятор Gran Turismo 7.

Ratchet & Clank Rift Apart

Студія Insomniac випустить Ratchet & Clank Rift Apart. Гра використає всі особливості SSD PS5 – герої зможуть моментально подорожувати між світами.

Project Athia

Square Enix анонсувала гру під робочою назвою Project Athia. Створюється для PS5 і також фикористовуватиме фірмовий SSD консолі.

Stray

Проєкт від студії Annapurna Interactive. Головний герой – футуристичний кіт. Реліз відбудеться в 2021 році.

Returnal

Футуристичний трилер з мінливим світом, де героїня застрягла у нескінченному циклі.

Sackboy: A Big Adventure

Це 2.5D платформер зі сакбоем з LittleBigPlanet у головній ролі.

Destruction Allstars

Аркадний симулятор в стилі Twisted Metal. Гравцям доведеться битися на невеликій арені – є транспорт і можливість бігати на своїх двох.

Kena: Bridge of Spirits

Мила адвенчура, де молодій дівчині належить звільнити ліс від скверни.

GhostWire: Tokyo

Новий проєкт Шінджі Мікамі – творця серії Resident Evil. Вийде у 2021 році.

Solar Ash

Нова пригода від творців Hyper Light Drifter. Гра вийде у 2021 році.

Hitman 3

Фінал трилогії про лисого кілера вийде у січні 2021 року.

Godfall

Слешер для PS5 і РС. Реліз в кінці року.

Little Devil Inside

Інді-пригода з незвичайним візуальним стилем.

Demon's Souls

Студія Bluepoint робить римейк Demon's Souls для PS5.

Resident Evil 8: Village

Capcom анонсувала Resident Evil 8: Village. Реліз в 2021 році.

Pragmata

Незвичайний екшен. Реліз в 2022 році.

Horizon: Forbidden West

Guerrilla Games анонсувала сиквел Horizon Zero Dawn.

Deathloop

Нова гра від студії Arkane. Спочатку гра вийде на PS5 і РС.