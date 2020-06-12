Список ігор для PlayStation 5 – відео й дати виходу тайтлів
Компанія Sony провела онлайн-презентацію 11 червня ввечері. Показали стартову лінійку ігор для консолі нового покоління PlayStation 5. Розповідаємо про все, що презентували в рамках заходу.
24 канал уважно стежив за презентацією консолі та ігор. До слова, PlayStation 5 таки показали і якщо ви це пропустили, то подивитися на приставку можна тут.
Цікаво Ціна підписки PlayStation Plus для українців змінилася
Ігри доступні для PlayStation 5
- Grand Theft Auto V
В 2021 році Rockstar випустить розширене й поліпшене видання Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Також на релізі володарі PS5 отримають GTA Online абсолютно безкоштовно.
- "Людини-павук"
Insomniac Games анонсувала продовження "Людини-павука" для PlayStation 5. Головний герой тут Майлз Моралес. Реліз у кінці 2020 року.
- Gran Turismo 7
Sony анонсувала гоночний симулятор Gran Turismo 7.
- Ratchet & Clank Rift Apart
Студія Insomniac випустить Ratchet & Clank Rift Apart. Гра використає всі особливості SSD PS5 – герої зможуть моментально подорожувати між світами.
- Project Athia
Square Enix анонсувала гру під робочою назвою Project Athia. Створюється для PS5 і також фикористовуватиме фірмовий SSD консолі.
- Stray
Проєкт від студії Annapurna Interactive. Головний герой – футуристичний кіт. Реліз відбудеться в 2021 році.
- Returnal
Футуристичний трилер з мінливим світом, де героїня застрягла у нескінченному циклі.
- Sackboy: A Big Adventure
Це 2.5D платформер зі сакбоем з LittleBigPlanet у головній ролі.
- Destruction Allstars
Аркадний симулятор в стилі Twisted Metal. Гравцям доведеться битися на невеликій арені – є транспорт і можливість бігати на своїх двох.
- Kena: Bridge of Spirits
Мила адвенчура, де молодій дівчині належить звільнити ліс від скверни.
- GhostWire: Tokyo
Новий проєкт Шінджі Мікамі – творця серії Resident Evil. Вийде у 2021 році.
- Solar Ash
Нова пригода від творців Hyper Light Drifter. Гра вийде у 2021 році.
- Hitman 3
Фінал трилогії про лисого кілера вийде у січні 2021 року.
- Godfall
Слешер для PS5 і РС. Реліз в кінці року.
- Little Devil Inside
Інді-пригода з незвичайним візуальним стилем.
- Demon's Souls
Студія Bluepoint робить римейк Demon's Souls для PS5.
- Resident Evil 8: Village
Capcom анонсувала Resident Evil 8: Village. Реліз в 2021 році.
- Pragmata
Незвичайний екшен. Реліз в 2022 році.
- Horizon: Forbidden West
Guerrilla Games анонсувала сиквел Horizon Zero Dawn.
- Deathloop
Нова гра від студії Arkane. Спочатку гра вийде на PS5 і РС.