Співпрацю з Huawei припинять ще чотири провідні технологічні корпорації

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Співпрацю з Huawei припинять ще чотири провідні технологічні корпорації
Співпрацю з Huawei припинять ще чотири провідні технологічні корпорації / Getty Images

Чотири американські корпорації призупинили свою співпрацю із компанією Huawei. Про таке рішення оголосили – Intel, Qualcomm, Xilinx та Broadcom.

Як повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, всі вони повідомили своїх співробітників, що не здійснюватимуть поставки Huawei до отримання повідомлення від влади США.

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Які ще компанії оголосили про припинення співпраці? Нагадаємо, про припинення співпраці з китайським техногігантом оголосила й корпорація Google. При цьому, деталі співпраці з Huawei ще обговорюються всередині Google, список заборон може змінитися.

Ці кроки були очікуваними і вони покликані завдати шкоди найбільшому в світі постачальнику мережевого устаткування і другому в світі виробнику смартфонів.

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Причини припинення співпраці. У п'ятницю, 17 травня, адміністрація Дональда Трампа внесла до чорного списку Huawei, яку звинуватила в пособництві Пекіну в шпигунстві, і пригрозила відрізати компанію від критично важливих для виробництва продуктів програмного забезпечення і напівпровідникової продукції США.

Ймовірні наслідки конфлікту. Блокування продажу критичних компонентів Huawei також може зашкодити бізнесу американських виробників мікросхем, таких як Micron Technology, і уповільнити розгортання передових бездротових мереж 5G в усьому світі, в тому числі в Китаї.

Це, в свою чергу, може завдати вже непрямий збиток американським компаніям, зростання яких все більше залежить від другої за величиною економіки світу.

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Теги: Huawei Техно Смартфони IT-бізнес 5G Intel Qualcomm Новини США Дональд Трамп
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