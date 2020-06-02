Співробітники Facebook влаштували "віртуальний протест" проти Цукерберга та висунули вимоги
Десятки співробітників і деякі топ-менеджери Facebook влаштували "віртуальний страйк" проти глави Facebook Марка Цукерберга. Співробітники компанії відмовляються працювати і вимагають забанити аккаунт Дональда Трампа в соцмережі.
Про протести "кращих працівників компанії" повідомили різноманітні ЗМІ серед яких і The Verge.
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Чому почалися протести проти Facebook
Причина в тому, що 29 травня президент США у своєму пості в соцмережі написав "Коли починається мародерство, починається стрілянина" й пообіцяв відправити в Міннеаполіс, що став осередком протестів, загони Національної гвардії, якщо мер міста не зможе взяти ситуацію під контроль. Перша смуга Financial Times вийшла з заголовком – "Кращі співробітники Facebook повстали проти позиції Цукерберга щодо Трампа".
Коментар Цукерберга
Цукерберг пояснив свою позицію тим, що він не хоче бути "арбітром істини" в соцмережах, а політика його компанії передбачає максимальну свободу самовираження. Крім того, пост Трампа важливий – він містить інформацію про дії уряду.
Видання The Verge пише, що вони отримали доступ до аудіозапису з внутрішнього засідання Facebook, де Цукерберг заявив – компанія прийшла до висновку, що зауваження Трампа не порушують чинну політику соціальної мережі, але найближчим часом ставлення Facebook з приводу політичних діячів буде переглянуто.
Що стосується публікації Трампа, реакція Марка на нього була суто негативною.
Моя перша реакція... була просто відразою. Я не думаю, що ми хочемо, щоб наші лідери з'являлися в цей час. Це момент, який вимагає єдності, спокою і співчуття до людей, які борються за свої права,
– сказав Цукерберг.
Дональд Трамп опублікував схожий пост і у своєму твіттері, однак соцмережа приховала його – користувачі не можуть ставити твіту лайки, відповідати на нього або поширювати без власного коментаря. При цьому можливість ретвітнути його з коментарем зберігається.
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Головне про протести у США
- Протести, а згодом і вуличні заворушення спалахнули в кількох штатах внаслідок загибелі афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня.
- 46-річного чоловіка затримали місцеві полісмени під час спроби розрахуватися у магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.
- Під час затримання один з копів сильно притис коліном горло Флойда до асфальту. Чоловік кілька разів повідомляв, що не може дихати.
- Врешті Флойду стало погано і він втратив свідомість – йому викликали швидку допомогу. За заявою слідства чоловік помер вже у лікарні. Втім, є й інша версія від незалежних експертів, які після повторного розтину стверджують, що Флойд міг померти на місці події через те, що до мозку поступало замало крові.
- Через це люди з усієї країни вийшли на вулиці міст з протестами, які тривають вже тиждень і навіть добралися до білого Дому. Все почалося з мирних мітингів, однак дуже швидко переросли у погроми, мародерства, спалювання авто і нищення всього довкола. Це призвело до невинних жертв серед мирних людей.
- Внаслідок зростаючих погромів в 40 американських містах ввели комендантську годину. Влада країни залучила Нацгвардію для придушення протестного руху.