Десятки співробітників і деякі топ-менеджери Facebook влаштували "віртуальний страйк" проти глави Facebook Марка Цукерберга. Співробітники компанії відмовляються працювати і вимагають забанити аккаунт Дональда Трампа в соцмережі.

Про протести "кращих працівників компанії" повідомили різноманітні ЗМІ серед яких і The Verge.

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Чому почалися протести проти Facebook

Причина в тому, що 29 травня президент США у своєму пості в соцмережі написав "Коли починається мародерство, починається стрілянина" й пообіцяв відправити в Міннеаполіс, що став осередком протестів, загони Національної гвардії, якщо мер міста не зможе взяти ситуацію під контроль. Перша смуга Financial Times вийшла з заголовком – "Кращі співробітники Facebook повстали проти позиції Цукерберга щодо Трампа".

Коментар Цукерберга

Цукерберг пояснив свою позицію тим, що він не хоче бути "арбітром істини" в соцмережах, а політика його компанії передбачає максимальну свободу самовираження. Крім того, пост Трампа важливий – він містить інформацію про дії уряду.

Видання The Verge пише, що вони отримали доступ до аудіозапису з внутрішнього засідання Facebook, де Цукерберг заявив – компанія прийшла до висновку, що зауваження Трампа не порушують чинну політику соціальної мережі, але найближчим часом ставлення Facebook з приводу політичних діячів буде переглянуто.

Що стосується публікації Трампа, реакція Марка на нього була суто негативною.

Моя перша реакція... була просто відразою. Я не думаю, що ми хочемо, щоб наші лідери з'являлися в цей час. Це момент, який вимагає єдності, спокою і співчуття до людей, які борються за свої права,

– сказав Цукерберг.

Дональд Трамп опублікував схожий пост і у своєму твіттері, однак соцмережа приховала його – користувачі не можуть ставити твіту лайки, відповідати на нього або поширювати без власного коментаря. При цьому можливість ретвітнути його з коментарем зберігається.

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