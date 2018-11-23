Співробітники Blizzard розкрили секрети гри Diablo IV

Редактор порталу Kotaku Джейсон Шрейєр опублікував власне розслідування щодо гри Diablo IV від студії Blizzard. Міфічна і ще неанонсована гра породила чимало чуток навколо себе, тому журналіст вирішив розібратися що з цього домисли фанатів, а що правда.

Про це повідомляє 4PDA.

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Джейсон Шрейєр поговорив з одинадцятьма співробітниками Blizzard – як колишніми, так і нинішніми.

За даними Kotaku, приблизно в 2013 чи 2014 року команді, яка відповідає за Diablo III, повідомили про скасування доповнення, яке хотіли запустити після Reaper of Souls. Новий план був простий: зосередитися на Diablo IV, оскільки її попередницю керівництво визнало "величезним провалом". З цього моменту в стінах компанії почали працювати над проектом під кодовою назвою Hades.

Трейлер гри Diablo Immortal – дивіться відео

Hades чимось нагадував Dark Souls: похмурий готичний світ і наближена до плечей камера так сильно віддалили гру від попередніх частин культової RPG, що пішли чутки, ніби її навіть не назвуть Diablo IV. Однак в 2016 році роботу згорнули, так і не довівши її до кінця. Після цього частина колективу взялася за Rise of the Necromancer, а інші співробітники взялися за ще один проект – Fenris.

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Саме він, судячи з усього, і заклав основу того, що зараз собою являє Diablo IV. За відгуками співробітників, гра виглядає багатообіцяюче і багато перейняла у Diablo II, позбувшись від мультяшности третьої частини. Fenris все ще перебуває на ранній стадії створення, тому інсайдери вважають, що реліз можна чекати не раніше 2020 року.



Скріншот з гри Diablo Immortal

Дизайнери, наприклад, все ще не можуть вирішити, вибрати ізометричний вигляд або камеру від третьої особи, шукають шляхи зробити новинку більш соціальною і обмірковують способи монетизації.

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