Співзасновник компанії Meizu покинув компанію

Співзасновник і віце-президент китайської компанії Meizu Чи Нан покинув компанію. Разом із ним бренд покинув системний інженер Хун Ханьшуй.

Як пише IXBT з посиланням на джерела в Китаї, Хун Ханьшуй відповідав за розробку фірмової оболонки Flyme OS. Він покинув китайську компанію, щоб приєднатися до іншого китайського бренду – Oppo.

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При цьому віце-президент Meizu продовжить займатися споживчими товарами.

Про те, що підштовхнуло вже колишніх працівників піти з посади, невідомо. Можливо річ у тому, що бренд не показує хороші результати продажів смартфонів Meizu. Наразі компанії складно конкурувати з лідерами індустрії.

В травні 2019 року китайський виробник офіційно підтвердив, що він дійсно отримав додаткове фінансування від муніципального державного фонду Чжухай. Однак істотних змін в керівництві компанії це тоді за собою не спричинило.

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