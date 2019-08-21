Справи кепські: експерти прогнозують подальше зниження продажів iPhone

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Прототипи iPhone 2019
Прототипи iPhone 2019 / tomsguide.com

У найближчі роки ситуація із продажем смартфонів у компанії Apple не покращиться. Експерти прогнозують подальше зниження продажів iPhone.

Як пише ресурс DigiTimes, до кінця року компанія Apple реалізує 70 мільйонів смартфонів нового покоління. Це буде на 15 мільйонів пристроїв менше, ніж було реалізовано до кінця 2018 року.

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Як прогнозують експерти, у 2019 році Apple не представить нічого революційно нового. Нові iPhone будуть оснащені квадратним модулем для основної камери, в якому розмістять три датчики камери та спалах.

Може саме тому Apple вирішила розширювати свою діяльність. Зокрема, виробник вже тестує власний ігровий сервіс Apple Arcade. Також восени компанія запустить стріминговий сервіс Apple TV+.

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Теги: Новини Техно iPhone Apple Техно Смартфони
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