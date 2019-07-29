Справи кепські: Meizu звільнила 30% співробітників і закрила більшість магазинів

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Meizu продовжує скорочувати працівників
Meizu продовжує скорочувати працівників / itcrumbs.ru

Останній рік китайський виробник Meizu почав стрімко здавати позиції. І зараз у компанії справи пішли зовсім кепсько – незабаром компанія взагалі може припинити своє існування.

Як пише видання Gizmochina, у Meizu вже пройшла чергова хвиля скорочень, яка зачепила маркетинговий відділ.

Загалом, з початку 2019 року штат виробника скоротився на третину. В рамках скорочення компанія закрила практично всі роздрібні магазини.

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Крім того, компанію покидають ї ключові працівники. У липні у відставку подав співзасновник і віце-президент Лі Нан. А за ним Meizu покинув провідний розробник Хун Ханьшуй, що відповідає за розробку оболонки Flyme OS.

Що трапилось. Бізнес Meizu почав розвалюватися після повернення в компанію засновника Хуана Чжана, який в 2017 році провів масштабну реструктуризацію, розділивши компанію на три окремих бренди (Meizu, Blue Charm і Flyme). Ще одна проблема, що головний дохід Meizu – виробництво смартфонів. Минулого року компанія відсвяткувала 15-річння. Та чи переживе вона цю кризу – побачимо.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Meizu
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