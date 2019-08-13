Справжній рекорд: хакерам знадобився рік, аби зламати захист гри Forza Horizon 4

Поява нових ігор на торрентах, інколи навіть до офіційного релізу, стала звичною справою для геймерів. Однак бувають і виключення: захист Forza Horizon 4 від Playground Games протримався більше 300 днів. Проте піратам вдалося домогтися свого.

Що відомо про злам гри Forza Horizon 4? Як повідомляє Crackwatch, про успішний злом відзвітував кодер під ніком Mr.Lootbox. Йому вдалося обійти захист і отримати доступ не тільки до самої гри, але і до доповнень.

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Однак користувачі, які раніше купили Forza Horizon 4, сумніваються, що любителі безкоштовного сиру отримають задоволення від зламаної гонки, адже надто багато зав'язано на онлайні, якого немає в піратської версії.

Вихід гри. Зауважимо, дебют Forza Horizon 4 минулої осені був по-справжньому успішним: критики і геймери розсипалися в високих оцінках, а розробники відкрито раділи успіхам гри. Затьмарювало прем'єру лише те, що ще за три місяці до неї PC-версія гонки потрапила в мережу, щоправда, лише файли попереднього завантаження. Однак і це могло спростити завдання хакерам.

Незважаючи на припущення про те, що завдяки зливу гоночний тайтл може опинитися в руках у піратів ще до релізу, сталося це лише зараз.

Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео

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