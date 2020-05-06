США створюють консорціум з видобутку ресурсів Місяця без Росії

Адміністрація президента США розробляє проєкт міжнародної угоди з видобутку ресурсів на Місяці. Партнерами по консорціуму стануть країни ЄС, Канада, Японія і ОАЕ. Угода передбачає створення "зон безпеки" навколо майбутніх баз на Місяці з видобутку ресурсів з правом їх захисту.

Про проєкт угоди між групою країн за фактичний розділ Місяця на зони безпеки повідомили джерела, знайомі з процесом підготовки документа, розповідає Fox News.

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Договір буде називатися Artemis Accords ("Угоди Артеміди"). Він стане продовженням проєкту NASA – "Артеміда", в рамках якого США планують в 2024 року повернутися на Місяць з пілотованими місіями і почати на супутнику будівництво довгострокових баз.

Умови проєкту "Угоди Артеміди"

Проєктом передбачено створення "зон безпеки" навколо майбутніх баз на Місяці з метою запобігання шкоди або втручання з боку країн-конкурентів або компаній, що працюють в безпосередній близькості.

У договорі також згадані правила в рамках міжнародного законодавства, на основі яких компанії, які ведуть видобуток на Місяці, зможуть встановлювати над цими ресурсами права власності.

Один зі співрозмовників агентства підкреслив, що договір не означає територіальних претензій США на Місяць або її частини. Згадувані в ньому зони безпеки можуть бути різними – залежно від цілей конкретної місії і масштабів розробки – і потрібні для координації між країнами, які освоюють космос, при цьому вони не оголошують будь-які території технічно суверенними.

Що буде, якщо якась країна проігнорує встановлені зони безпеки навколо фактично приватизованих територій, наразі невідомо. Як і те, яким чином буде "запобігатися втручання" на закриті території країн-конкурентів.

Партнери

Відомо, що союзники США поки не ознайомилися з проєктом угоди, оскільки вона наразі доопрацьовується. Проєкт буде представлений партнерам в найближчі тижні. Перелік країн, які США планують запросити до участі в цьому консорціумі з розробки космосу, вже відомий – це країни Євросоюзу, Канада, Японія, а також Об'єднані Арабські Емірати.

Росію в адміністрації президента США не розглядають в числі партнерів за цим проєктом. Як мінімум. Наразі Пентагону стурбований зухвалою поведінкою Росії щодо супутникового угруповання США – російські супутники "загрозливо" маневрують в безпосередній близькості від американських апаратів, в першу чергу військового призначення.

Крім того, нещодавно Пентагон висловлював стурбованість тим, що Росія успішно випробувала протисупутникових ракету.

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Немає жодної інформації і про плани адміністрації запросити в консорціум Китай. При тому, що у нього своя масштабна програма освоєння Місяця і конкуренція з ним на супутнику абсолютно точно виникне.

Проєкт "Угоди Артеміди" є частиною плану адміністрації Трампа відмовитися від договірного процесу по космосу в рамках Організації Об'єднаних Націй і замість цього "досягти угоди з однодумцями і союзниками".

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