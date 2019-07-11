США зніме санкції із Huawei: деякі обмеження залишаться
Після місяців торгового конфлікту між США та Китаєм американська адміністрація вирішила зняти більшу частину санкцій, які застосовувалися проти Huawei. Відповідну заяву вже зробили представники Білого дому, які оголосили про зміни в стосунках із іноземним партнером.
Які санкції знімуть з Huawei? Глава Національної економічної ради США Ларрі Кудлоу повідомив журналістам, що Міністерство торгівлі збирається суттєво послабити ліцензійні вимоги до компаній, що бажають вести бізнес з Huawei, повідомляє Financial Times.
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Раніше на саміті "Великої двадцятки" очільники США та КНР вже дійшли згоди про відновлення торгових відносин американських фірм з китайською компанією. Проте формально компанія залишалася під санкціями, а щодо запитів на ведення бізнесу з технічним гігантом компаніям з США пропонувалося використовувати "презумпцію відмови".
Американські техногіганти, включаючи Intel та Qualcomm, лобіювали скасування заборони на продаж своєї продукції Huawei, мотивуючи це тим, що заборона мало завадить компанії вести бізнес і принесе більше шкоди місцевим виробникам.
Які санкції залишаться? Проте міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив, що уряд продовжить захищати американські передові технології і компанії з США не повинні ділитися інтелектуальною власністю та торговими секретами з третіми сторонами.
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Влада США, за словами міністра, залишають в силі заборону на купівлю іноземного обладнання, що становить потенційну загрозу національній безпеці країни. Крім того, низці американських компаній як і раніше буде необхідна спеціальна ліцензія для торгівлі з Huawei.
Що відомо про скандал з Huawei? В середині травня Вашингтон заніс Huawei в "чорний список" постачальників, а президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям вести торгівлю з китайським вендором без отримання спеціальної ліцензії.
У відповідь на санкції компанія оголосила про розробку власної заміни мобільної операційної системи Google Android.
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