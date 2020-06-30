Компанія Xiaomi 30 червня розпочала поширення стабільної версії фірмової оболонки MIUI 12 для перших смартфонів. Сьогодні оновлення отримають пристрої бренду Redmi.

Відповідне повідомлення вже з'явилося у китайській соціальній мережі Weibo, передає Gsmarena. До цього моменту прошивка MIUI 12 проходила тестування на смартфонах Redmi.

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Які смартфони отримають оновлення

Офіційної інформації про це досі немає. Раніше у компанії повідомляли, що стабільну версію оболонки для смартфонів Xiaomi і Redmi будуть поширювати у три етапи. В першу хвилю повинні увійти такі моделі Redmi:

Redmi K30 Pro Zoom Edition,

Redmi K30 Pro,

Redmi K30 5G,

Redmi K30,

Redmi K20 Pro Exclusive Edition,

Redmi K20 Pro,

Redmi K20.

Як відомо, оболонка MIUI 12 побудована на базі операційної системи Android 10. Як запевнив виробник, вона отримала значно перероблений інтерфейс, виводить анімацію на новий рівень, покращує темну тему. Окрім того, розробники обіцяють підвищення безпеки, а також покращені фірмові програми.