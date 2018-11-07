Стабільна прошивка Xiaomi MIUI 10 : які смартфони її отримають під час другої хвилі роздачі
Компанія Xiaomi оголосила про початок другої хвилі розповсюдження стабільної прошивки MIUI 10 для своїх смартфонів. Тепер це програмне забезпечення стане доступним ще для 21 моделі, а всього загальна кількість моделей з MIUI 10 сягатиме 39-ти.
Як пише ресурс IXBT.com.
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Так, під час другої хвилі нову оболонку отримають такі смартфони Xiaomi:
– Mi Max 2,
– Mi 4s,
– Mi 4c,
– Mi 5s,
– Mi 5s Plus,
– Mi Max,
– Mi 4,
– Mi Max Prime,
– Xiaomi Redmi 5A,
– Redmi 4,
– Redmi 4A,
– Redmi 4X,
– Redmi Note 5A,
– Redmi Note 4,
– Redmi Note 5A Prime,
– Redmi Note 4X (дві версії),
– Redmi Note 4 (Mediatek),
– Redmi Pro,
– Mi Note 3,
– Redmi 5 Plus.
Зауважимо, поки мається на увазі китайська стабільна версія MIUI 10. У решті ж світу власники смартфонів Xiaomi її отримають дещо пізніше.
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Щодо особливостей фірмової оболонки MIUI 10, то вона отримала новий графічний інтерфейс, щільну інтеграцію з системою штучного інтелекту, нові сигнали виклику та звуки, включно зі звуками природи.
Водночас користувацький інтерфейс став оптимізованим для безрамкових смартфонів з співвідношенням сторін 18:9 і вирізом, щоправда візуальне оновлення чекає і на користувачів смартфонів з традиційним екраном 16:9. Також ця оболонка привносить портретний режим у пристрої з одиночними камерами.
Перша хвиля розповсюдження цього програмного забезпечення пройшла у вересні.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Xiaomi розпочала розробку операційної системи MIUI 11. Цю оболонку повинні презентувати в травні – червні 2019 року.
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