Стабільна прошивка Xiaomi MIUI 10 : які смартфони її отримають під час другої хвилі роздачі

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Стабільна прошивка MIUI 10 виходить ще на понад 20 смартфонах Xiaomi
Стабільна прошивка MIUI 10 виходить ще на понад 20 смартфонах Xiaomi / Соцмережі

Компанія Xiaomi оголосила про початок другої хвилі розповсюдження стабільної прошивки MIUI 10 для своїх смартфонів. Тепер це програмне забезпечення стане доступним ще для 21 моделі, а всього загальна кількість моделей з MIUI 10 сягатиме 39-ти.

Як пише ресурс IXBT.com.

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Так, під час другої хвилі нову оболонку отримають такі смартфони Xiaomi:

– Mi Max 2,

– Mi 4s,

– Mi 4c,

– Mi 5s,

– Mi 5s Plus,

– Mi Max,

– Mi 4,

– Mi Max Prime,

– Xiaomi Redmi 5A,

– Redmi 4,

– Redmi 4A,

– Redmi 4X,

– Redmi Note 5A,

– Redmi Note 4,

– Redmi Note 5A Prime,

– Redmi Note 4X (дві версії),

– Redmi Note 4 (Mediatek),

– Redmi Pro,

– Mi Note 3,

– Redmi 5 Plus.

Зауважимо, поки мається на увазі китайська стабільна версія MIUI 10. У решті ж світу власники смартфонів Xiaomi її отримають дещо пізніше.

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Щодо особливостей фірмової оболонки MIUI 10, то вона отримала новий графічний інтерфейс, щільну інтеграцію з системою штучного інтелекту, нові сигнали виклику та звуки, включно зі звуками природи.

Водночас користувацький інтерфейс став оптимізованим для безрамкових смартфонів з співвідношенням сторін 18:9 і вирізом, щоправда візуальне оновлення чекає і на користувачів смартфонів з традиційним екраном 16:9. Також ця оболонка привносить портретний режим у пристрої з одиночними камерами.

Перша хвиля розповсюдження цього програмного забезпечення пройшла у вересні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Xiaomi розпочала розробку операційної системи MIUI 11. Цю оболонку повинні презентувати в травні – червні 2019 року.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: Техно
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