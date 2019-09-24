Стала відома ціна смартфона Xiaomi Mi 9 Lite в Україні

Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite офіційно представили в Європі 16 вересня. Нині в Україні стало доступне попереднє замовлення цієї новинки. А офіційно надійде у продаж смартфон 4 жовтня.

Xiaomi Mi 9 Lite став міжнародною версією моделі Xiaomi CC9, яка зараз продається в Китаї.

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Ціна в Україні

Xiaomi Mi 9 Lite на українському ринку коштує 7 799 гривень за версію з 64 ГБ флеш-пам'яті. При цьому модифікація із 128 ГБ вбудованого сховища оцінена у 8 499 гривень.

Xiaomi Mi 9 Lite можна замовити в Україні

До речі, на європейському ринку ці моделі коштують 319 і 348 євро (майже 9 тисяч та 9 700 гривень) відповідно. Тож, як бачимо, ціна в Європі є вищою, ніж на українському ринку.

Xiaomi Mi 9 Lite надійде у продаж 4 жовтня

Чим цікавий Xiaomi Mi 9 Lite? Новинка отримала 6,39-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1080х2340 пікселів. Сканер відбитків пальців вбудований в екран.

Він оснащений процесором Snapdragon 710 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті. Ємність акумулятора складає 4030 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт. Він має модуль NFC, що не таке й часте явище для смартфонів цього виробника.

Щодо камер, що основний модуль камери має роздільну здатність 48 Мп та два додаткових модулі на 8 та 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

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