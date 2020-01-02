24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Стала відомою ціна нового смарт-годинника Xiaomi Watch Color

530 Читать новость на русском
Xiaomi Watch Color / Xiaomi / Xiaomi

В одному з китайських офлайн-магазинів Xiaomi відвідувачі сфотографували постер Xiaomi Mijia Watch Color, на якому зображена їх ціна. Офіційно новий смарт-годинник від Xiaomi повинні презентувати вже завтра.

Особливості новинки

Не пропустіть: З'явилися характеристики смарт-годинника Xiaomi Mi Watch Color

З попередніх витоків стало відомо, що годинник отримає екран 1,3 дюйма з роздільною здатністю 454×454 точок, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, акумулятор місткістю 420 мАг, модуль NFC і водонепроникність 5 АТМ. Останній постер стверджує, що годинник витримає до 14 днів від одного заряду.

Розумний годинник також матиме підтримку різнокольорових ремінців, які, як стверджує компанія, підходять для чоловіків, жінок у найрізноманітніших випадках.

Офіційна презентація та старт продажів Xiaomi Mijia Watch Color в Китаї відбудуться 3 січня.

Ціна

Смарт-годинник обійдеться китайським покупцям в 799 юанів (2 721 гривеню). Це трохи дорожче, ніж Amazfit GTR, ціна на які впала після анонса Watch Color до 769 юанів (2 619 гривень), повідомляє Weibo.


Відвідувачі магазину сфотографували постер з ціною нового годинника

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
сьогодні
3862
Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Розумний годинник Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
Ірина Полицька 3862
1 січня 22:06 Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 15731
1 січня 20:09 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 3176
1 січня 16:07 Гучні ігрові провали 2019 року: рейтинг Техно 24
Михайло Года 2360
1 січня 14:05 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 1176
Новини
Більше новин
Залиште відгук