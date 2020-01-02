Стала відомою ціна нового смарт-годинника Xiaomi Watch Color

В одному з китайських офлайн-магазинів Xiaomi відвідувачі сфотографували постер Xiaomi Mijia Watch Color, на якому зображена їх ціна. Офіційно новий смарт-годинник від Xiaomi повинні презентувати вже завтра.

Особливості новинки

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З попередніх витоків стало відомо, що годинник отримає екран 1,3 дюйма з роздільною здатністю 454×454 точок, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, акумулятор місткістю 420 мАг, модуль NFC і водонепроникність 5 АТМ. Останній постер стверджує, що годинник витримає до 14 днів від одного заряду.

Розумний годинник також матиме підтримку різнокольорових ремінців, які, як стверджує компанія, підходять для чоловіків, жінок у найрізноманітніших випадках.

Офіційна презентація та старт продажів Xiaomi Mijia Watch Color в Китаї відбудуться 3 січня.

Ціна

Смарт-годинник обійдеться китайським покупцям в 799 юанів (2 721 гривеню). Це трохи дорожче, ніж Amazfit GTR, ціна на які впала після анонса Watch Color до 769 юанів (2 619 гривень), повідомляє Weibo.



Відвідувачі магазину сфотографували постер з ціною нового годинника

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