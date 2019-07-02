S.T.A.L.K.E.R. 2 : фанати хочуть бачити Кіану Рівза у грі

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S.T.A.L.K.E.R. 2 : фанати хочуть бачити Кіану Рівза у грі
S.T.A.L.K.E.R. 2 : фанати хочуть бачити Кіану Рівза у грі / Фото з вільних джерел

Схоже, після виставки E3 2019 та нового трейлера гри Cyberpunk 2077 Кіану Рівз став чи не найпопулярнішою людиною Всесвіту. Частина фанатів жадає більше Кіану в Cyberpunk 2077, а ще частина зареєстрували петицію, яка передбачає появу актора в другій частині відомої гри S.T.A.L.K.E.R.

Нагадаємо, раніше на популярному сайті з'явилася чергова петиція з вимогою, аби CD Projekt RED додали в гру Cyberpunk 2077 нагороду "Ти захоплюючий!". За задумом геймера, її повинні отримати всі, хто повністю пройде Cyberpunk 2077.

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Пізніше з ще однією схожою вимогою на сайті Change.org виступили й фанати культової гри про Чорнобиль.

Комп'ютерний ігровий світ повинен завжди мати дві речі: продовження культової серії та Кіану Рівза в ньому. Щоб S.T.A.L.K.E.R. 2 стала культурною спадщиною серед кіберпростору, в ній має бути присутній сам Кіану Рівз. Світ буде добрішим і кращим, якщо Кіану буде у всіх найбільших проектах нашої Землі,
– заявляє автор ідеї.

Петиція була створена тиждень тому, але увагу на неї звернули тільки нещодавно. На момент написання статті кількість підписів – 576. І вони продовжують повільно, але впевнено рости.

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Теги: Новини Техно Техно Ігри Голлівуд
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