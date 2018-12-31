Станція New Horizons готується до історичного зближення з астероїдом Ultima Thule

Безпілотний космічний апарат NASA New Horizons готується до історичного новорічного перельоту повз найбільш віддаленого об'єкта, що вивчається з близької відстані. Астероїд розташований на відстані приблизно 6,4 мільярда кілометрів від Землі.

Цей космічний об'єкт, відомий як Ultima Thule, має приблизно такий же розмір, як і столиця США Вашингтон, і рухається по орбіті в темному і холодному поясі Койпера, на відстані приблизно 1,5 мільярда кілометрів від Плутона.

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Максимальне зближення апарату з космічним каменем відбудеться 1 січня о 5:33 за Грінвічем (7:33 за київським часом).

Камера на борту зонда New Horizons наразі вже направлена ​​на об'єкт Ultima Thule, тому вчені зможуть отримати більш чітке уявлення про його форму, а також з'ясувати, чи є він єдиним об'єктом, або ж складається з декількох окремих частин.

26 грудня апарат New Horizons перейшов у "режим зустрічі" і наразі знаходиться в повністю справному стані.

Сигнал від зонда New Horizons, який свідчитиме про успішний переліт повз об'єкт пояса Койпера на відстані 3500 кілометрів, повинен бути прийнятий 1 січня о 15:29 GMT (17:29 за київським часом).

Відомий американський популяризатор науки Білл Най привітав усіх з цією знаковою подією та наголосив, що зовсім скоро ми дізнаємося багато нового про об'єкт Ultima Thule та нашу Сонячну систему.

Що таке Ultima Thule?Це найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи, до якого коли-небудь прямувала автоматична станція. Астрономічні спостереження, проведені минулого року, вказують на те, що Ultima Thule, ймовірно, є уламок неправильної форми діаметром 30-40 кілометрів, або кілька астероїдів по 20 кілометрів в діаметрі кожен.

Що таке New Horizons?Це станція, що була запущена 19 січня 2006 року ракетою-носієм Atlas V з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. У квітні 2006 року космічний апарат перетнув орбіту Марсу, у лютому 2007 року здійснив гравітаційний маневр в околицях Юпітера, у червні 2008 року пролетів повз Сатурна, у березні 2011 року перетнув орбіту Урана, а у липні 2015 року пройшов на відстані в 12,5 тисячах кілометрів від Плутона.

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