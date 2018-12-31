Станція New Horizons готується до історичного зближення з астероїдом Ultima Thule

152 Читать новость на русском
New Horizons
New Horizons / NASA

Безпілотний космічний апарат NASA New Horizons готується до історичного новорічного перельоту повз найбільш віддаленого об'єкта, що вивчається з близької відстані. Астероїд розташований на відстані приблизно 6,4 мільярда кілометрів від Землі.

Цей космічний об'єкт, відомий як Ultima Thule, має приблизно такий же розмір, як і столиця США Вашингтон, і рухається по орбіті в темному і холодному поясі Койпера, на відстані приблизно 1,5 мільярда кілометрів від Плутона.

Читайте також: Виявили найбільш віддалений об'єкт від Сонця

Максимальне зближення апарату з космічним каменем відбудеться 1 січня о 5:33 за Грінвічем (7:33 за київським часом).

Камера на борту зонда New Horizons наразі вже направлена ​​на об'єкт Ultima Thule, тому вчені зможуть отримати більш чітке уявлення про його форму, а також з'ясувати, чи є він єдиним об'єктом, або ж складається з декількох окремих частин.

26 грудня апарат New Horizons перейшов у "режим зустрічі" і наразі знаходиться в повністю справному стані.

Сигнал від зонда New Horizons, який свідчитиме про успішний переліт повз об'єкт пояса Койпера на відстані 3500 кілометрів, повинен бути прийнятий 1 січня о 15:29 GMT (17:29 за київським часом).

Відомий американський популяризатор науки Білл Най привітав усіх з цією знаковою подією та наголосив, що зовсім скоро ми дізнаємося багато нового про об'єкт Ultima Thule та нашу Сонячну систему.

Що таке Ultima Thule?Це найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи, до якого коли-небудь прямувала автоматична станція. Астрономічні спостереження, проведені минулого року, вказують на те, що Ultima Thule, ймовірно, є уламок неправильної форми діаметром 30-40 кілометрів, або кілька астероїдів по 20 кілометрів в діаметрі кожен.

Що таке New Horizons?Це станція, що була запущена 19 січня 2006 року ракетою-носієм Atlas V з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. У квітні 2006 року космічний апарат перетнув орбіту Марсу, у лютому 2007 року здійснив гравітаційний маневр в околицях Юпітера, у червні 2008 року пролетів повз Сатурна, у березні 2011 року перетнув орбіту Урана, а у липні 2015 року пройшов на відстані в 12,5 тисячах кілометрів від Плутона.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
3249
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2815
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1236
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
29 грудня 2018 20:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Ірина Полицька 3498
Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
27 грудня 2018 17:05 Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
2184
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 2018 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
1096
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук