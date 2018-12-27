Станцію New Horizons переведено в режим підготовки до зближення з астероїдом Ultima Thule

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New Horizons
New Horizons / Фото з відкритих джерел

Обладнання американської міжпланетної станції New Horizons переведено в режим підготовки до зближення з астероїдом Ultima Thule 2014MU69.

Про це повідомив науковий керівник місії Алан Стерн.

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Залишилося всього лише шість днів до моменту зближення з астероїдом Ultima Thul. Близько півгодини тому на станції повинна була включитися програма підготовки апаратури до зближення, яка покликана запобігти помилковим відхиленням від програми польоту, 
– йдеться у повідомленні.

Перший знімок астероїда станція зробила ще 2 грудня, коли перебувала від кінцевої мети на відстані 38,7 мільйона ​​кілометрів. Він був зроблений за 33 години до включення бортових двигунів, які працювали 105 секунд і скорегувати рух станції таким чином, щоб вона 1 січня о 07:33 за київським часом пройшла від астероїда, що знаходиться на відстані в 1,6 мільярда кілометрів за орбітою Плутона, на відстані 3500 кілометрів.

Що таке Ultima Thule?Це найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи, до якого коли-небудь прямувала автоматична станція. Астрономічні спостереження, проведені минулого року, вказують на те, що Ultima Thule, ймовірно, є уламок неправильної форми діаметром 30-40 кілометрів, або кілька астероїдів по 20 кілометрів в діаметрі кожен.

Що таке New Horizons?Це станція, що була запущена 19 січня 2006 року ракетою-носієм Atlas V з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. У квітні 2006 року космічний апарат перетнув орбіту Марсу, у лютому 2007 року здійснив гравітаційний маневр в околицях Юпітера, у червні 2008 року пролетів повз Сатурна, у березні 2011 року перетнув орбіту Урана, а у липні 2015 року пройшов на відстані в 12,5 тисячах кілометрів від Плутона.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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