Starbucks буде блокувати перегляд порно у закладах

Корпорація Starbucks вирішила почати блокувати доступ до перегляду порнографічного контенту в своїх кав'ярнях. Це відбулось під тиском активістів.

Про це пише The Verge.

"Хоча це рідко відбувається, використання загальнодоступного Wi-Fi Starbucks для перегляду порнографічного контенту ніколи не дозволялося. Ми прийняли рішення для запобігання перегляду цього контенту в наших магазинах, і ми почнемо вводити його в наші офіси в США в 2019 році" , – повідомили в корпорації.

Читайте також: Viber запустив унікальний чат

Як це відбуватиметься, у Starbucks поки не повідомили, але розповіли, що інженери компанії протестували кілька методів фільтрів вмісту.

До такого кроку корпорація вдалась через тиск організації Enough Is Enough. Активісти вимагали розмістили контент-фільтри їхніх закладах.

Ще в 2016 році,

Як відомо, McDonald's такі фільтри використовує з 2016 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно