Starbucks буде блокувати перегляд порно у закладах

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У Starbucks заборонять порно
У Starbucks заборонять порно / blog.rismedia.com

Корпорація Starbucks вирішила почати блокувати доступ до перегляду порнографічного контенту в своїх кав'ярнях. Це відбулось під тиском активістів.

Про це пише The Verge.

"Хоча це рідко відбувається, використання загальнодоступного Wi-Fi Starbucks для перегляду порнографічного контенту ніколи не дозволялося. Ми прийняли рішення для запобігання перегляду цього контенту в наших магазинах, і ми почнемо вводити його в наші офіси в США в 2019 році" , – повідомили в корпорації.

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Як це відбуватиметься, у Starbucks поки не повідомили, але розповіли, що інженери компанії протестували кілька методів фільтрів вмісту.

До такого кроку корпорація вдалась через тиск організації Enough Is Enough. Активісти вимагали розмістили контент-фільтри їхніх закладах.

Ще в 2016 році,

Як відомо, McDonald's такі фільтри використовує з 2016 року.

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Теги: Техно Порно Інтернет
Джерело: Техно
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