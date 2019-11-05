Стартап доплачує працівникам, якщо вони менше користуються смартфоном

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У США доплачують працівникам за відмові від смартфонів
У США доплачують працівникам за відмові від смартфонів / unsplash.com

У США стартап Front доплачує своїм співробітникам 200 доларів щомісяця (це 5 тисяч гривень), якщо вони скорочують час користування своїм смартфоном.

Як пише видання Business Insider, аби отримати надбавку, співробітник повинен скоротити екранний час на смартфоні до 14 годин на тиждень і протриматися так місяць. Якщо така ситуація буде протягом місяця, то він отримає зарплату на 200 доларів вищу.

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Для підтвердження цього працівник має відправити у відділ кадрів скріншот із даними про екранний час.

Для чого це роблять? Пояснення гендиректорки Front Матильди Коллін доволі передбачуване – мета такого заохочення у тому, щоб співробітники не відволікалися на повідомлення, а фокусувалися на професійному та особистому розвитку.

стартап Front

Стартап Front

І хоч скорочення часу на скролінг у смартфоні – це не обов’язкова вимога у компанії, але таким заохоченням користуються близько 70% співробітників.

До речі, Коллін розповіла, що вона особисто вже кілька років не використовує соцмережі, електронну пошту на телефоні і інші додатки. І це робить її не лише продуктивнішою, але й щасливішою.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини США Техно Новини Техно IT-бізнес Стартап
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