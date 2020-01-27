Стартап Form Energy планує суттєво здешевити літій-іонні акумулятори

Переваги літій-іонних батарей для побутової електроніки очевидні: вони місткі, легкі і довговічні. Однак для зберігання енергії в промислових масштабах вони занадто дорогі. Form Energy вирішує цю проблему.

Наразі літій-іонні батареї домінують на ринку. У 2018 році, за даними консалтингової компанії Wood Mackenzie, 95% стаціонарних технологій зберігання енергії працювали на літій-іонних акумуляторах. Як мінімум на найближчі п'ять років ця технологія залишиться провідною, повідомляє BI.

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Головна проблема літій-іонних батарей – ціна

У світі, який намагається трансформувати свою енергетику, у літій-іонних батарей є серйозний недолік – вони не стають істотно дешевшими, коли їх використовують для будівництва довгострокових сховищ енергії. І водночас чим більше станцій відновлюваної енергії підключається до мережі, тим вищою є потреба у великих акумуляторах, здатних тримати заряд десятки або сотні годин.

Стартап Form Energy був заснований Матео Джарамільо, сім років пропрацював в Tesla. Тоді йому і спало на думку, що, на відміну від смартфонів або електромобілів, сховища енергії не обмежені в просторі і не зобов'язані бути занадто вже місткими на одиницю ваги або обсягу. Головне – ціна. Покинувши компанію в 2016, він почав розробляти різні варіанти акумуляторів, придатних для сонячних або вітрових станцій.

Перші напрацювання

Джарамільо не готовий поки розкривати подробиці своєї технології, але повідомив, що щонайменше один варіант – це водно-сірчана проточна батарея, яку стартап розробляє спільно з Міністерством енергетики США. Вона зможе тримати заряд протягом десятків годин.

За підрахунками експертів, для того щоб батарея виявилася економічно вигідною для енергомережі, вона повинна тримати заряд в середньому 100 годин і коштувати близько 5 доларів за кіловат-годину. Сучасні літій-іонні акумулятори обходяться в сотні доларів за кіловат-годину.

Що обіцяє стартап

Form Energy обіцяє створити батареї, які будуть "в 50 або 100 разів дешевші ніж літій-іонні", заявив Джарамільо. І його обіцянці повірили інвестори, які вклали в стартап в цілому 110 мільйонів доларів. Серед них – венчурна компанія Білла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, європейський енергетичний гігант Eni і саудівська нафтова компанія Saudi Aramco.

Американським вченим вдалося вдвічі збільшити продуктивність проточних акумуляторів, використовуючи нетоксичні і легкодоступні хімічні сполуки. На відміну від аналогів, новий склад працює при нейтральних pH і не вимагає використання кислот.

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