Стартап провалився: чоловік купив 17 тисяч антисептиків, та його забанили Amazon і eBay

В мережі вже давно жартують, що на продажі медичних масок та та антисептиків можна організувати непоганий бізнес. Цю ідею собі запозичив американець Метт Колвін – разом з братом він купив 17 700 пляшок антисептика для рук, щоб продати за завищеними цінами.

Однак найпопулярніші торговельні онлайн-майданчики, такі як Amazon і eBay, забанили американця, передає The New York Times.

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На початку березня у США зафіксували першу смерть від коронавірусу. Це підкинуло хлопцям "ідею для бізнесу". Брати почали об'їжджати усі магазини роздрібної торгівлі, де можна було купити антисептики. Спочатку він скуповував продукцію у межах штату, а потім довелось виїхати за межі штату.

Хлопець тисячами скуповував пляшки з антисептиком для рук, а також вологі дезінфікуючі серветки, медичні маски. Хлопець намагався знайти дешеві пропозиції, закуповуючи товар по кілька доларів.

Тим часом його брат виставив на продаж першу партію в 300 штук - її відразу ж розкупили. І користувачі готові були платити шалені гроші – до 70 доларів за пляшку (1800 гривень).

Matt’s website looks a lot different this morning after @TNattygen ordered he and his brother to stop buying and selling.

We have reached out to Matt to see when and where the donation is taking place. We have not heard back. @WRCB https://t.co/xbbJhJO4lV pic.twitter.com/XKOfA8HL8b — Hunter Hoagland (@HunterHoagland) March 15, 2020

Щось пішло не так

Однак, корпорація Amazon попередила торговців, які піднімали ціни на такі товари про те, що їх буде заблоковано за такі спекуляції. На такий крок пішли в eBay. Американця заблокували. Тож він з братом залишилися з 17 700 пляшок антисептика на руках.

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Більше того, ідеями хлопців зацікавився прокурор штату. Хлопціів змусили припинити продаж. В результаті вони пожертвували антисептик на благодійність.

На купівлю антисептиків хлопці витратити до 15 000 доларів.

Що відомо про коронавірус у США

Станом на 17 березня у США зафіксовано майже 5 тисяч випадків зараження коронавірусом. 93 випадки призвели до смерті людей.

Аби зупинити поширення вірусу президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в країні. Американцям заборонено:

зібрання у групах, більше ніж 10 людей

відвідування барів, ресторанів та інших закладів харчування;

ходіння по магазинах;

відвідування будинків для літніх людей та пенсійні установи.

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