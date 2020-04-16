Стартап розробив розумні окуляри, які допоможуть виявити потенційно хворих на коронавірус

Китайський стартап Rokid розробив розумні окуляри T1, які здатні виявити людину хвору на COVID-19. Наразі компанія веде переговори про постачання окулярів до США. Ґаджет обладнаний вбудованим тепловим сенсором може протягом двох хвилин виміряти температуру 200 чоловік з відстані приблизно в три метри.

Окуляри можуть допомогти медикам та поліції, як додатковий метод скринінгу та виявлення хворих на COVID-19, розповідає TechCrunch.

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Особливість окулярів T1

Розумні окуляри працюють на базі процесора Qualcomm та обладнані 12-мегапіксельною камерою з підтримкою доповненої реальності й голосових команд (для фото та відеозйомки). Такі окуляри можуть використовуватися медиками, владою й компаніями для виявлення заражених коронавірусом.

Програмне забезпечення ґаджета також дозволяє реалізувати систему розпізнавання людей та деякі інші функції.



Окуляри здатні виміряти температуру в 200 осіб за 2 хвилини

Недолік окулярів Т1

Варто зауважити, що згідно з дослідженнями, які були проведені нещодавно, більше ніж у половини пацієнтів з COVID-19 в Китаї не було виявлено лихоманки чи підвищення температури, коли вони прибували в лікарню.

Відтак, розробка стартапу здатна виявити лише один симптом коронавіруса, який до того ж не завжди проявляється. Тому такі смарт-окуляри далеко не найефективніший метод скринінгу. Втім, вони все ж можуть виявитися корисними у поєднанні з іншими методами. Крім того інженери Rokid продовжують роботу над окулярами.

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