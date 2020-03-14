Стартап VoltAero випробував гібридний електролітак: відео

Як і у випадку з електромобілями, акумулятор – найважче місце електричної авіації. Гібридна система може виявитися швидшим та простішим способом поетапної відмови від викопного палива. Саме гібридну технологію для малої авіації успішно випробував у Франції стартап VoltAero.

Стартап VoltAero провів випробування гібридного літака Cassio 1, повідомляє New Atlas.

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Тестовий політ гібридного літака

Апарат, що піднявся в повітря з аеродрому Руаян-Міді у Франції, був оснащений двома пропелерами, по одному на кожному крилі літака, які живилися від окремих 60-кіловатних електричних моторів ENGINeUS 45 виробництва Safran Electrical & Power. Третій гвинт в задній частині фюзеляжу отримує енергію від звичайного ДВС на 170 кВт.

Однак, у фінальній версії VoltAero замінить ДВС на гібридний блок живлення. У такій збірці у Cassio буде три електромотори по 60 кВт і один двигун внутрішнього згоряння на 300 кВт. Модуль вже побудований, але поки проходить наземні випробування.

Відео випробувального польоту:

За словами льотчика-випробувача та технічного директора компанії Дідьє Естена, в повітрі мотори не вібрували і працювали дуже тихо.

Виробничі плани

VoltAero планує випускати чотирьох-, шести- і девятимісні версії Cassio. Максимальна швидкість літака буде 200 вузлів (370 км/г), а дальність польоту – мінімум 3,5 години. Поставки почнуться в кінці 2021 або на початку 2022 року.

До слова, у листопаді минулого року NASA представило Maxwell X-57, літальний апарат з 14 електродвигунами, які працюють від літій-іонних батарей. Поки це тільки прототип, на якому інженери Агентства не поспішаючи відпрацьовують технології.

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