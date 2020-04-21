Стартап Zoox показав запис годинної поїздки робомобіля по Сан-Франциско

Каліфорнійський стартап Zoox опублікував відеозапис годинної поїздки автомобіля, яким керував штучний інтелект, а не водій. Робомобіль катався передмістям Сан-Франциско і виконував складні маневри на дорозі зі щільним рухом і пішохідними переходами.

Іноді дійсно краще один раз показати, ніж десять раз розповісти. Такої точки зору дотримуються в Zoox, одній з найуспішніших компаній з розробки технології безпілотного управління, розповідає Venture Beat.

До теми Французька компанія розробила автономні зарядки для електромобілів: відео

У 2018 році каліфорнійський стартап одним з перших отримав дозвіл від Департаменту транспорту на проведення випробувань робомобіль зі страхує водієм. Але сухі цифри не завжди здатні переконати скептиків так, як відео, в безпеки безпілотників.

Тестування робомобіля

Робомобіль гальмує на червоний, виконує лівий поворот на перетині шести доріг і проїжджає через тунель без використання GPS, забирається на крутий пагорб, якими славиться це місто, повертає направо на перехресті, спускається вниз по схилу і здійснює обгін.

За словами директора по машинному зору Zoox Сари Тарік, системи автомобіля виявляють, класифікують і ідентифікують перешкоди і поведінку учасників руху, які не видно на записі. Наприклад, кольори світлофора, трамваї, автобуси, конуси на ремонтованих ділянках дороги, а також відкриті двері автомобілів і різні види тварин. Також система відзначає, чим зайняті пішоходи: чи дивляться вони на телефон, штовхають чи перед собою коляску або їдуть на самокаті.

Відео поїздки робомобіля:

Робота системи Zoox

Заради безпеки Zoox навчила свою систему прийняття рішень бути консервативною – якщо якийсь об'єкт здається їй людиною, навіть якщо повної впевненості немає, вона класифікує його як людину, про всяк випадок. Точність в даному випадку не так важлива, як безпека.

У майбутньому компанія збирається перейти від переоснащених Тойот до створених з нуля беспилотникам, поява яких Zoox вже анонсувала в минулому. Концепт-арту поки ніхто не бачив, але за описом це буде електромобіль розміром з BMW i3 з камерами і лидара, чотириколісним рульовим керуванням і здвоєним акумулятором.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно