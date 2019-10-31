Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business

Конвергентний продукт – термін новий для українського бізнесу. Користь від нього беззаперечна, тож очікуємо на його розквіт уже незабаром. Ось, наприклад, StarTeams від Київстар, який дає змогу використовувати фіксовані міські номери оператора в додатку Microsoft Teams.

Що таке конвергентний продукт?

Почнемо з термінології. Конвергентним називають продукт, який поєднує в собі елементи кількох продуктів, маючи на меті вирішення певного завдання або створення комплексної пропозиції для зручності та на догоду клієнтові.

От і сервіс StarTeams від Київстар є конвергентним, адже з ним бізнес-клієнти можуть використовувати фіксовані міські номери оператора в додатку Microsoft Teams і керувати маршрутизацією дзвінків за допомогою Віртуальної АТС.

Чому це актуально?

Microsoft Teams – це сервіс, який активно розвиває світовий ІТ-гігант Microsoft. Він є таким собі спільним робочим простором, де працівники компанії можуть спілкуватися в чаті, організовувати зустрічі, спільно працювати з документами та бізнес-додатками, обмінюватися інформацією з будь-якої точки світу.

Ця нова хмарна платформа включає всі комунікаційні функції Skype. Тож цілком імовірно, що вже незабаром ця послуга зможе замінити Skype for Business. Але це лише вершина айсберга.

Наприклад, команда зможе працювати спільно з іншими програмами Microsoft, як-от Word, Excel, PowerPoint, SharePoint тощо. При цьому за допомогою Microsoft 365 вебконференції можна організовувати за участю максимально широкої аудиторії.

Ще одна перевага – усі важливі завдання можна виконувати в одному інтерфейсі. Ба більше, можна використовувати навіть сторонні більш звичні для працівників інструменти.

Переваги StarTeams від Київстар

Донедавна реалізувати такий сервіс на рівні оператора було технічно неможливо. Однак, нині Київстар позбавляє клієнта зайвого клопоту: не потрібно купувати дорогого обладнання, заморочуватися зі складною конфігурацією й налаштуванням, не треба ні обслуговувати його, ні об’єднувати з різними продуктами від інших постачальників.

Це стало можливим завдяки збігу інтересів: оператор зацікавлений, щоб клієнт користувався якомога більшою кількістю його продуктів, і клієнтові зручно й вигідно отримувати готовий продукт з одних рук, не витрачаючи ресурси на його створення й підтримку.

Тож тепер значно більше компаній зможуть користуватися інноваційним сервісом, та ще й заощаджуючи кошти. Адже клієнт платить лише за ті послуги, якими безпосередньо користується.



StarTeams – рішення, яке поєднує інноваційні сервіси компанії Київстар та Microsoft, і завдяки комплексному підходу є унікальним для українського ринку.