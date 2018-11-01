Стартував продаж microSD-карт Samsung на 512 ГБ: шокуюча ціна

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Стартував продаж microSD-карт Samsung на 512 ГБ
Стартував продаж microSD-карт Samsung на 512 ГБ / Фото з вільних джерел

Ще влітку цього року компанія Samsung анонсувала 512-гігабайтну карту пам'яті microSD. І от один із німецьких магазинів запустив продаж нових аксесуарів і його ціна неприємно вражає.

Про це повідомляє GSMArena.

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Ціна новинки в 289,90 євро (близько 8 900 гривень) дещо здивувала, адже 256-гігабайтна карта пам'яті microSD від тієї ж Samsung вартує лише 99,90 євро (близько 3 000 гривень). Це означає, що більший в два рази обсяг пам'яті обійдеться споживачам втричі дорожче.

Втім, мати на своєму смартфоні половину терабайта додаткового сховища, стало новою, а відповідно і преміальною опцією.

microSD-карта від Samsung на 512 ГБ надійшла у продаж
microSD-карта від Samsung на 512 ГБ надійшла у продаж

Швидкість читання і запису карти EVO Plus досягає 100 МБ / с. Згідно з повідомленням компанії Samsung, 3 ГБ відео з роздільною здатністю 4K зможе бути передано всього за 38 секунд.

Ємність розглянутого накопичувача відповідає 78 годинам відео в Full HD або 150 300 зображень. У комплекті поставки Samsung також пропонує 10-річну гарантією (мова йде про warranty) та SD-адаптер.

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Теги: Техно Ґаджети Ціни Samsung
Джерело: Техно
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