Статистика PornHub підтверджує зростання темпів оновлення Android

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Користувачі Android стали частіше оновлювати пристрої / Ілюстративне фото

Кілька днів тому сайт Pornhub поділився статистикою щодо пристроїв і операційних систем, які використовуються для входу на сайт. Вона показала, що Android не став найпопулярнішою мобільною платформою на ресурсі, однак динаміка росту темпів оновлення операційки зросла.

За даними опублікованої статистики стало відомо, що 76,6% відвідувачів використовують смартфони, а 52,8% з них – смартфони компанії Apple.

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Нові подробиці

Зараз же стали відомі деякі нові подробиці. Зазначається, що у 71% відвідувачів Pornhub, які використовували пристрої Apple, ці самі пристрої працювали під управлінням iOS 13. Ще 24% користуються iOS 12.

У випадку операційної системи Android 48% користувачів мають у своєму розпорядженні пристрої під управлінням Android Pie, 23% – користуються Android Oreo, а ще 12% залишилися на Android Nougat.


Статистика користувачів за мобільними операційними системами

До речі, минулого року актуальна версія Android (тоді Android Pie) займала меншу частку в статистиці Pornhub.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Порно Android Google Apple
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